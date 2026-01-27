영주시, 올해 업무보고 마무리… “정답은 현장에”

핵심 사업장 직접 점검, 정책 실행력 검증



농업·안전·관광 현안 중심 시민체감 높여

영주시가 2026년도 부서별 업무보고를 마무리하고, 주요 정책의 실행력을 점검하기 위해 핵심 사업장에 대한 현장 점검에 나섰다.

이번 현장 방문은 서류와 보고 중심의 행정에서 벗어나 주요 사업 추진 상황을 현장에서 직접 확인하고, 시민 체감도를 높이기 위한 후속 조치로 마련됐다. 엄태현 영주시장 권한대행을 비롯해 관련 부서장과 팀장이 함께 참여해 사업별 현황과 추진 과정을 꼼꼼히 살폈다.

영주시는 지난 27일 영주시농업기술센터 과수시험장과 농기계임대사업소, 소백산귀농드림타운을 차례로 방문해 농업 경쟁력 강화와 귀농인 정착 지원 체계를 점검했다. 이 자리에서는 기후변화에 대응한 과수 신품종 연구 현황과 농기계 지원 서비스 운영 실태를 확인하고, 귀농인이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 정주 여건 개선 방안에 대한 논의도 이뤄졌다.

이어 28일에는 CCTV 통합관제센터를 방문해 24시간 운영 중인 도시 안전 관리 체계를 점검하고, 경찰·소방 등 관계 기관과의 협력 체계 강화 방안도 살펴볼 예정이다.

또 오는 30일에는 전통문화체험단지와 영주호 일원을 찾아 시설 운영 현황과 공사 안전 관리 실태를 확인하고, 향후 관광 활성화 방향에 대해서도 현장 중심으로 의견을 나눌 계획이다.

영주시는 이번 현장 점검을 통해 확인된 사항을 2026년도 세부 사업 추진 과정에 적극 반영해 정책의 실효성을 높이고, 계획과 실행 사이의 간극을 줄여 나간다는 방침이다.

엄태현 영주시장 권한대행은 "모든 시정의 정답은 현장에 있고, 시민의 목소리에 답이 있다"며 "이번 점검에서 확인된 문제점은 적기에 조치해 시민들이 피부로 느낄 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.

영주시는 주요 현안 사업을 대상으로 정기적인 현장 점검과 피드백을 이어가며 책임 있는 성과 관리에 나설 계획이다.

