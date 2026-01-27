송치영 소공연 회장 "올해 소상공인 권리 회복의 원년으로"

소상공인 복지법 제정 등 추진

송치영 소상공인연합회 회장이 올해를 소상공인이 국내 경제 주체로 서는 '소상공인 권리 회복의 원년'으로 만들겠다는 포부를 밝혔다.

송치영 소상공인연합회 회장이 서울 영등포구 글래드호텔에서 열린 '2026년 소상공인 신년 인사회'에서 발언하고 있다. 소상공인연합회 AD 원본보기 아이콘

27일 소상공인연합회는 서울 영등포구 여의도 글래드호텔에서 '2026년 소상공인 신년 인사회'를 개최하고 '소상공인 주권 시대' 개막을 선포했다.

행사에는 이병권 중기부 차관과 여·야 정치권 주요 인사, 송 회장을 비롯한 업종별·지역별 소상공인 대표자 등 300여명이 참석했다.

송 회장은 신년사를 통해 올해 포부를 밝혔다. 그는 "지난해 소상공인 전담 차관 신설과 100만 회원 조기 달성이라는 정책적·조직적 쾌거를 이뤄냈다"며 "이러한 성과를 발판 삼아 2026년을 소상공인이 대한민국 경제의 자주적 주체로 당당히 서는 소상공인 권리 회복의 원년으로 만들겠다"고 말했다.

특히 최근 경기 전망과 관련해 "연합회 조사 결과 올해 경영환경이 나아질 것이라는 희망 섞인 전망도 나오고 있지만, 현장은 고물가·고환율과 온라인 플랫폼의 수탈로 인해 여전히 냉혹한 실정"이라고 진단했다. 이어 "서울 주요 상권의 공실률이 20%를 상회하는 등 소상공인들의 '소리 없는 아우성'에 정치권이 한마음으로 응답해 줄 것"을 당부했다.

연합회는 올해 주요 과제로 ▲소상공인 복지법 제정 추진 ▲고용보험료 지원 상향 및 생활안정자금 도입 ▲소상공인연합회 정책연구소 설립을 통한 데이터 기반 정책 증명 ▲지방선거를 통한 소상공인 우선 공약 확산 ▲주휴수당 폐지 등 고용환경 개선을 제시했다.

송 회장은 고용환경 개선과 관련해 "주휴수당 제도 폐지와 최저임금 제도 유연화 등 낡은 규제를 혁파하는 데 집중하겠다"며 "KDI 등 국책연구기관에서도 논의가 본격화된 만큼 소상공인의 목소리를 확실하게 대변해 나갈 것"이라고 강조했다.

온라인 플랫폼의 공세에 대한 비판도 이어갔다. 송 회장은 "혁신의 가면을 쓰고 소상공인의 고혈로 배를 불리는 온라인 플랫폼의 행태에 맞서 생태계를 굳건히 지키겠다"고 했다. 이를 위해 가칭 '소상공인 권리 찾기 운동본부'를 설치하고 생존권 사수 운동에 나설 계획을 밝혔다.

송 회장은 이슬이 모여 바다를 이룬다는 뜻의 사자성어인 '노적성해(露積成海)'를 인용하며 "이슬이 모여 바다를 이루듯 790만 소상공인이 단결하고 화합한다면 그 어떤 파도도 이겨낼 수 있다"며 "연합회가 소상공인 주권 시대를 여는 든든한 버팀목이 되겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



