영암왕인문화축제, 문화관광축제 재선정

문체부 평가서 콘텐츠·운영역량 호평

영암 대표축체인 왕인문화축제가 문화관광축제로 재선정 됐다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군의 대표 축제인 영암왕인문화축제가 문화체육관광부가 선정하는 '2026~2027년 문화관광축제'에 재선정됐다.

군에 따르면 이번 재선정은 2024~2025년 문화관광축제 선정에 이은 연속 선정으로, 최근 2년간의 축제 운영 실적을 종합적으로 평가한 결과다. 평가에서는 축제의 지속성과 콘텐츠 구성, 운영 역량 등 전반에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.

특히 지난해 구제역 방역 조치로 축제가 개최되지 못한 상황에서도, 2024년 축제가 기획력과 콘텐츠 완성도, 운영 체계 전반에서 우수한 평가를 받았다는 점이 이번 재선정에 긍정적으로 작용한 것으로 군은 보고 있다.

영암왕인문화축제는 왕인박사의 국제 문화교류 역사를 현대적으로 재해석한 인문학 중심 콘텐츠를 기반으로, 야간 경관 조명 공연과 주민 참여형 프로그램 등을 지속적으로 선보이며 지역문화축제로서의 정체성을 확립해 왔다.

이번 선정에 따라 군은 2027년까지 매년 국비 최대 4,000만 원을 지원받게 되며, 국제 홍보와 관광상품 개발, 콘텐츠 강화, 관람객 수용 태세 개선 등 문화체육관광부의 종합 지원을 받게 된다. 군은 이를 바탕으로 축제의 완성도를 높이고, 중·장기적으로 글로벌 축제로의 확장도 모색할 방침이다.

올해 영암왕인문화축제는 오는 4월 4일부터 12일까지 9일간 왕인박사 유적지와 상대포 등 군서면 일원에서 개최될 예정이다. 군은 축제 기간 주말마다 주제를 달리해 관광객을 맞이한다는 계획이다.

첫 주말에는 벚꽃 마라톤 대회를 시작으로 벚꽃과 어우러진 자연·감성형 프로그램을 선보이고, 둘째 주말에는 왕인박사의 정신과 역사를 체험할 수 있는 인문·문화 중심 행사가 이어질 예정이다.

군 관계자는 "이번 문화관광축제 재선정은 영암왕인문화축제가 콘텐츠와 운영 측면에서 경쟁력을 인정받았다는 의미"라며 "앞으로도 지역의 역사와 문화를 바탕으로 한 차별화된 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



