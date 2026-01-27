롯데·신세계·현대百, 파트너사에 납품대금 조기 지급(종합)

설 명절 앞두고 대금 조기 지급

롯데그룹과 현대백화점그룹, 신세계그룹이 설 명절을 앞두고 파트너사에 납품 대금을 조기 지급했다고 27일 밝혔다.

27일 각사에 따르면 롯데는 1만3000여 개 파트너사에 납품 대금 1조749억원을 조기 지급한다. 이번 대금 조기 지급은 롯데백화점, 롯데건설, 롯데홈쇼핑, 롯데이노베이트 등 27개 계열사가 동참한다. 참여 계열사들은 원래 지급 기일보다 평균 8일 앞당겨 설 연휴 전까지 대금을 지급할 예정이다.

신동빈 롯데그룹 회장. 롯데지주 AD 원본보기 아이콘

롯데는 2013년부터 매년 1만개가 넘는 대·중소기업 파트너사에 대금을 조기 지급해왔다. 명절을 앞두고 각종 비용 증가로 부담을 겪을 파트너사들의 원활한 자금 운영을 돕기 위해서다. 파트너사들에게 실질적인 도움을 주고 건강한 파트너십을 구축하며 내수 경기 활성화에 동참한다는 방침이다.

롯데 관계자는 "명절을 앞두고 가중되는 파트너사들의 부담을 덜어주고자 납품 대금을 조기 지급하기로 했다"며 "어려운 시기를 함께 이겨내고 앞으로도 실효성 있는 상생 활동을 통해 파트너사들과의 지속가능한 성장을 위해 노력하겠다"고 말했다.

현대백화점그룹 본사 사옥 전경. 현대백화점그룹 원본보기 아이콘

현대백화점그룹도 그룹 계열사와 거래하는 9000여 중소 협력사의 결제 대금 2332억원을 설 연휴 전인 2월10일에 지급한다. 당초 지급일보다 최대 10일 앞당겼다.

이번 조기 지급 대상은 현대백화점과 거래하는 2100여 곳을 비롯해, 현대지에프홀딩스·현대홈쇼핑·현대그린푸드·현대리바트·한섬·현대에버다임·대원강업·현대바이오랜드·현대퓨처넷·현대면세점·현대L&C·지누스·현대드림투어·현대이지웰 등 14개 계열사와 거래하는 6900여 곳 등 총 9000여 개 중소 협력사들이다.

현대백화점그룹 관계자는 "설 명절을 앞둔 시기에는 직원 상여금 등 각종 비용 지출이 늘어나는 데다, 경기 회복세가 더디고 금융비용 부담이 지속되면서 유동성 확보가 중요한 협력사들의 자금 운영에 도움이 될 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 중소 협력사와 상생 협력을 위한 다양한 지원 프로그램을 마련해 나갈 방침"이라고 말했다.

한편, 현대백화점그룹은 중소 협력사의 원활한 자금 운영을 돕기 위한 지원 제도를 꾸준히 운영하고 있다. 현대백화점은 2014년부터 중소 협력사를 대상으로 연간 60억원 규모의 무이자 대출 제도를 운영 중이며, 현대홈쇼핑은 2013년부터 중소기업 대상으로 상품이나 기술 개발에 필요한 자금을 무상으로 지원하고 있다.

정용진 신세계그룹 회장. 신세계그룹 원본보기 아이콘

신세계그룹도 올해 설 연휴를 앞두고 약 1조7000억원 규모의 대금을 지급한다.

이번 지급액은 협력사들의 자금 운용 부담을 완화하기 위해 최대 7일 앞당겨 지급하는 조기 지급분과 기존 거래 조건에 따른 정기 지급분을 합산한 규모다.

이를 통해 대다수 협력사들이 원활하게 자금을 융통할 수 있도록 지원하고 있으며, 명절 전후 자금 수요가 집중되는 시기에 협력사들의 부담을 줄이는데 노력하고 있다.

신세계그룹은 평상시에도 매월 3~4회에 걸쳐 대금을 지급함으로써 협력회사들의 자금 활용이 안정적으로 이뤄지도록 하고 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>