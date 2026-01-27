본문 바로가기
강성휘 목포시장 출마예정자 출판기념회 연기

호남취재본부 정승현기자

입력2026.01.27 16:58

이해찬 전 총리 추모 뜻으로 내달 1일 개최

강성휘 목포시장 출마예정자.

목포시장 출마예정자인 강성휘의 저서 '목포야 사랑해' 출판기념회가 하루 연기돼 내달 1일 열릴 예정이다.


강 출마예정자 측은 27일 "이해찬 전 국무총리의 별세에 따른 추모 분위기에 동참하기 위해 당초 1월 31일로 예정됐던 출판기념회 일정을 하루 연기하기로 했다"고 밝혔다.

강 출마예정자 측은 "이해찬 전 국무총리를 추모하는 뜻으로 당 공식 애도 기간을 엄숙히 보내고자 일정 조정을 결정했다"며 "바쁜 일정을 조정해 참석을 준비해 주신 시민 여러분께 양해를 부탁드린다"고 전했다.


고 이해찬 전 국무총리는 민주주의 발전과 정치 개혁에 기여한 인물로, 한국 현대사의 큰 어른으로 평가받고 있다. 강 출마예정자는 "고인의 삶과 정신을 기리고, 민주사회에 대한 열정과 헌신을 깊이 새기겠다"고 밝혔다.


출판기념회는 내달 1일 오후 에메랄드 웨딩홀 2층에서 개최될 예정이다. '목포야 사랑해'는 강 출마예정자가 목포에서 시민과 함께 살아온 경험을 바탕으로 지역 현안에 대한 문제의식과 향후 비전을 담아낸 책으로 알려졌다.

강 출마예정자 측은 이번 출판기념회가 단순한 책 소개 자리를 넘어, 목포의 현재와 미래를 시민들과 함께 논의하는 소통의 장이 될 것이라고 설명했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

