진도군, 청년 정착 위한 맞춤형 정책 확대

전남 진도군은 청년층의 지역 정착과 자립을 체계적으로 지원하기 위해 주거와 일자리, 문화복지 전반을 아우르는 맞춤형 청년정책을 본격 추진하고 있다.

군에 따르면 올해 하반기에는 '청년 공공임대주택' 1호 입주를 시작하고, 청년들의 지역 활동 참여를 유도하는 '청년 활동 포인트제'를 새롭게 도입하는 등 체감형 정책 추진에 속도를 낼 계획이다.

청년 공공임대주택 1호는 지방소멸 대응 기금을 활용해 진도읍 교동리 일원에 총 18세대 규모로 건립 중이다. 군은 청년과 신혼부부에게 시세보다 저렴한 임대료로 안정적인 주거 공간을 제공해 지역 정착 기반을 강화한다는 방침이다. 상반기 중 입주 자격 기준을 마련해 입주자를 모집하고, 하반기 입주를 목표로 사업을 추진하고 있다.

군은 이와 함께 2026년 지방소멸 대응 기금을 활용한 청년 공공임대주택 2호 건립도 계획하고 있다. 올해 사전 투자심사와 실시설계 등 행정 절차를 거쳐 2027년 착공을 목표로 준비 중이다.

새롭게 추진되는 '청년 활동 포인트제'는 청년들의 군정 참여와 지역 활동을 유도하기 위한 정책이다. 청년이 군정 홍보와 지역 명소 소개, 청년 대상 워크숍·교육, 지역 봉사활동 등에 참여하면 활동별로 포인트를 적립할 수 있으며, 일정 포인트 이상을 달성하면 지역 상품권으로 교환해 사용할 수 있다. 군은 이를 통해 청년들의 자발적인 정책 참여와 지역에 대한 소속감, 정주 의식을 높일 것으로 기대하고 있다.

군은 신규 정책과 함께 청년층의 안정적인 생활 기반을 위한 기존 지원 사업도 지속 확대하고 있다. 청년·신혼부부 결혼축하금(1쌍당 300만 원)과 출산장려금(자녀당 1,000만~2,000만 원), 출생 기본수당(1~18세 월 20만 원) 등 결혼·출산·보육 전 단계에 걸친 지원체계를 운영 중이다.

청년들의 취업과 창업 역량 강화를 위해서는 청년 창업스쿨을 통해 창업 마인드와 전략, 회계 교육 등을 지원하고 있으며, 식품 온라인 판매 창업 지원사업을 통해 시제품 개발과 컨설팅, 자금 지원 등 실질적인 창업 성과 창출에도 힘쓰고 있다.

이 밖에도 청년 취업자 전세·월세 지원(월 20만 원, 최대 1년)과 신혼부부·다자녀 가정 보금자리 지원, 청년 희망 디딤돌 통장 사업, 청년 문화복지카드 지원, 청년 생활 공구 무료 대여 사업 등을 통해 주거와 자산 형성, 생활 편의를 종합적으로 지원하고 있다.

또한 '희망 청춘 아카데미' 운영과 청년공동체 활동 지원을 통해 청년들의 취미와 여가, 역량 강화, 네트워크 형성도 적극 뒷받침하고 있다.

김희수 군수는 "청년들이 진도에서 삶의 기반을 다지고 지역과 함께 성장할 수 있도록 주거와 일자리, 문화복지를 아우르는 청년정책을 속도감 있게 추진하겠다"며 "청년이 진도의 미래가 될 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





