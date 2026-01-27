한 땀 한 땀 엮은 겨울의 안부… 보훈가족에 전한 ‘온기 목도리’

부산보훈청, 설맞이 자원봉사주간 맞아 460개 목도리 전달



장기려더나눔자원봉사캠프-동구자원봉사센터, 따뜻한 연대

국가보훈부 부산지방보훈청은 27일 부산 동구자원봉사센터에서 장기려더나눔자원봉사캠프, 부산시동구자원봉사센터와 함께 설맞이 자원봉사주간을 맞아 '한겨울 온정나눔 온기목도리 전달식'을 열었다.

이 행사는 지역 자원봉사자들이 직접 뜨개질한 목도리 460개를 국가유공자와 보훈가족에게 전달하며, 혹한의 겨울 속에서도 이웃의 온정을 나누기 위해 마련됐다. 부산 동구자원봉사센터와 장기려더나눔자원봉사캠프 소속 자원봉사자들은 오랜 시간 한 땀 한 땀 정성을 담아 목도리를 완성했다.

부산지방보훈청은 이번 나눔이 단순한 물품 전달을 넘어, 지역사회가 보훈가족과 마음을 잇는 계기가 됐다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 특히 장기려 박사의 인류애와 봉사정신을 계승해온 자원봉사자들의 참여가 더해지며 행사의 취지를 빛냈다.

부산지방보훈청 관계자는 "지역사회와 함께 보훈가족을 따뜻하게 보듬는 나눔이 이어지고 있다"며 "민관 협력을 통해 보훈가족의 복지 향상과 나눔 문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



