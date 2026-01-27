본문 바로가기
이재명 대통령, 오늘 오후 이해찬 전 국무총리 빈소 조문

송승섭기자

입력2026.01.27 14:39

27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 마련되어 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 27일 오후 고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소를 조문한다.


조정식 대통령 정무특보는 이날 서울대병원 장례식장의 이 전 총리 빈소에서 기자들을 만나 "이 대통령이 업무를 마친 뒤 오늘 중으로 빈소를 찾을 예정"이라고 말했다.

이 전 총리는 민주평통 아시아태평양지역 운영위원회의 참석차 베트남을 방문했다가 지난 23일 심근경색으로 쓰러졌다. 현지 병원에서 치료받았지만 건강 상태가 악화해 지난 25일 오후 2시48분(한국시각 오후 4시48분) 향년 73세를 일기로 현지에서 별세했다.


이 전 총리의 시신은 27일 오전 대한항공 KE476편 항공기를 통해 국내로 운구됐고 서울대병원 장례식장에 빈소가 마련됐다. 더불어민주당 지도부가 빈소를 지키며 상주 역할을 맡고 있다. 상임 장례위원장은 김민석 총리다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
