본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

나눔테크, 지역 내 돌봄이웃에 4천만원 상당 물품 기탁

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.27 16:56

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
㈜나눔테크가 지역사회 내 돌봄이웃의 건강한 일상을 응원하기 위해 4,000만 원 상당의 프리미엄 경추 마사지기를 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

㈜나눔테크가 지역사회 내 돌봄이웃의 건강한 일상을 응원하기 위해 4,000만 원 상당의 프리미엄 경추 마사지기를 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 ㈜나눔테크가 지역사회 내 돌봄 이웃의 건강한 일상을 응원하기 위해 4,000만 원 상당의 프리미엄 경추 마사지기를 기탁했다고 27일 밝혔다.


지난 22일에 진행된 ㈜나눔테크에서 진행된 전달식에는 나눔테크 최무진 대표, 김영수 이사, 5개 구 담당 팀장 및 주무관 등이 참석했다.

이날 전달된 마사지기는 광주시 5개 자치구에 고르게 배분돼 장시간 신체적 부담을 안고 생활하는 돌봄 이웃과 사회복지시설 이용자들의 근육 이완과 피로 회복에 도움을 줄 예정이다.


최무진 대표는 "지역 곳곳에서 어려움을 겪고 있는 이웃들께 실질적인 위로와 도움이 되기를 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 따뜻한 나눔을 지속하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커져야"…HBM, 우연 아니었다 '승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 후끈…알고보니 "낚였네"

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"촌스러워, 요즘 누가 입어" 했는데…오히려 새롭다 '대박'난 아이템

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이사비 얹어준다는 집주인에…세입자 "안 나갑니다"

"월 150만원 벌어 생활비·병원비 내면 막막"…가족돌봄청년의 한숨

새로운 이슈 보기