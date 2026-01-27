나눔테크, 지역 내 돌봄이웃에 4천만원 상당 물품 기탁

㈜나눔테크가 지역사회 내 돌봄이웃의 건강한 일상을 응원하기 위해 4,000만 원 상당의 프리미엄 경추 마사지기를 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 ㈜나눔테크가 지역사회 내 돌봄 이웃의 건강한 일상을 응원하기 위해 4,000만 원 상당의 프리미엄 경추 마사지기를 기탁했다고 27일 밝혔다.

지난 22일에 진행된 ㈜나눔테크에서 진행된 전달식에는 나눔테크 최무진 대표, 김영수 이사, 5개 구 담당 팀장 및 주무관 등이 참석했다.

이날 전달된 마사지기는 광주시 5개 자치구에 고르게 배분돼 장시간 신체적 부담을 안고 생활하는 돌봄 이웃과 사회복지시설 이용자들의 근육 이완과 피로 회복에 도움을 줄 예정이다.

최무진 대표는 "지역 곳곳에서 어려움을 겪고 있는 이웃들께 실질적인 위로와 도움이 되기를 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 따뜻한 나눔을 지속하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>