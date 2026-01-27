"내 이야기가 시가 됐다"…장흥 어르신 AI 시집 완성

평생을 살아온 어르신들의 기억이 인공지능을 만나 시가 됐다. 전남 장흥군이 어르신들의 삶을 담은 시집을 직접 건네며, 문학으로 위로하는 문화 실험을 한 걸음 현실로 옮겼다.

27일 장흥군에 따르면 최근 '어르신 인공지능 활용 인생시 쓰기 프로젝트'의 성과물로 제작된 시집을 참여 어르신들에게 전달하는 행사를 열었다.

전남 장흥군 ‘어르신 인공지능 인생시 쓰기’ 프로젝트에 참여한 어르신들이 자신의 삶을 담은 시집을 들고 기념촬영을 하고 있다. 이번 행사는 지난해 11월 장흥군과 순천제일대학교 라이즈 사업단이 공동으로 추진한 프로젝트의 결과를 공유하는 자리였다. 장흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

프로젝트에 참여한 어르신들은 자신의 삶을 돌아보며 기억과 경험을 글과 그림으로 풀어냈다. 이렇게 모인 이야기들은 인공지능 기술을 통해 시로 재구성됐고, 한 권의 시집으로 엮여 어르신들 손에 전달됐다.

참여 어르신들은 "평생 살아온 인생 이야기가 문학 작품으로 남는 특별한 경험이었다"며 "큰 감동과 자부심을 느꼈다"고 소감을 전했다.



이번 사업은 디지털 환경에 익숙하지 않은 노년층이 인공지능 기술과 자연스럽게 소통할 수 있도록 설계된 생활 밀착형 프로그램이라는 점에서 주목된다. 단순한 기술 체험을 넘어, 어르신들의 정서적 안정과 사회적 참여를 이끄는 문화복지 모델로 평가받고 있다.

김영화 순천제일대학교 부총장은 "대학이 지역과 함께 어르신들의 삶을 기록하고, 인공지능 기술을 따뜻한 문화 콘텐츠로 확장한 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 장흥군과 협력해 모든 군민이 문학의 주인공이 되는 지속 가능한 문화도시 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

장흥군 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 기술이 사람의 기억과 감정, 삶의 깊이를 더욱 풍요롭게 표현할 수 있다는 가능성을 확인했다"며 "어르신과 군민 모두가 문학을 통해 위로받고 삶의 의미를 되새길 수 있도록 문화·복지 정책을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

장흥군과 순천제일대학교는 이번 성과를 바탕으로 문학을 활용한 정서 치유와 세대 간 소통, 평생교육, 관광 콘텐츠 개발 등으로 사업을 넓혀간다. 인공지능을 활용한 어르신 자서전·수필 제작과 중장년층 글쓰기 프로그램, 어린이 그림책 만들기 등 세대별 맞춤형 문화 콘텐츠를 단계적으로 추진하며 '노벨문학도시 장흥'의 구체적인 모습을 만들어간다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>