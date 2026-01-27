경남정보대, KIT 에너지신산업 프로젝트 강화 워크숍

제주서 사업추진 점검, 미래 에너지정책·AI 활용 논의

경남정보대학교가 에너지신산업 분야 사업 추진에 관한 위크숍을 열었다.

경남정보대는 최근 에너지신산업 혁신융합대학사업단 주관으로 제주도 일원에서 '2026 KIT 에너지신산업 사업추진 역량강화 워크숍'을 열고 사업 추진 역량 강화와 구성원 간 협업 체계를 점검했다고 27일 알렸다.

이번 워크숍은 에너지신산업 혁신융합대학사업의 원활한 추진을 위해 마련된 자리다. 참여 교원과 사업단 교직원, 학생 서포터즈 등 20여명이 함께하는 소통·협업 중심 프로그램으로 3일간 진행됐다.

워크숍 첫날 오리엔테이션과 사업추진 대책 포럼을 통해 5차년도 사업 추진 현황을 공유하고 학생 서포터즈 활동 보고와 교수진·학생 간 토론을 통해 향후 사업 추진 방향과 교과 개설 방안을 논의했다. 사업 운영 과정의 애로사항을 공유하며 현장 중심·학생 참여형 운영 방안도 모색했다.

둘째 날에는 교직원 역량강화 프로그램으로 AI 업무 적용 관련 전문가 특강이 진행됐으며 이후 참가자들은 에너지미래관(CFI)을 방문해 미래 에너지 정책과 신재생에너지 관련 전시를 관람하고 사업 홍보 자료를 수집했다. 이와 함께 학생 서포터즈를 중심으로 한 홍보 활동 성과 공유도 이뤄졌다.

마지막 날에는 제주 탄소제로니아를 방문해 탄소중립 정책과 체험형 전시를 통해 신재생에너지와 지속가능성에 대한 이해를 높이며 일정을 마무리했다.

김봉수 에너지신산업 혁신융합대학사업단장은 "단순한 연수를 넘어 교원·직원·학생이 함께 참여해 사업 추진 방향을 고민하고 협업 체계를 강화한 자리"며 "해당 사업이 내실 있는 운영과 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

