지인 살해하고 남한강에 시신 유기한 30대 구속

박호수기자

입력2026.01.27 14:58

이달 중순 양평군 두물머리 인근 유기

함께 살던 지인을 살해한 뒤 시신을 유기한 30대 남성이 구속됐다.


서울 도봉경찰서는 살인 및 시체유기 혐의로 30대 남성 A씨를 구속했다고 27일 밝혔다.

꽁꽁 언 남한강. 사진은 기사의 내용과 무관함. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 이달 중순 서울 강북구 소재 자택에서 또다른 30대 남성 B씨와 말다툼을 벌이다 목을 졸라 살해한 뒤 경기도 양평군 두물머리 인근 남한강에 시신을 유기한 혐의를 받고 있다.


A씨는 평소 알고 지내던 B씨의 집에서 수일간 머무르다 범행을 저지른 것으로 조사됐다.


경찰은 지난 21일 'B씨가 보이지 않는다'는 신고를 접수하고 수사에 착수해 같은 날 저녁 A씨를 서울 노원구의 노상에서 긴급체포했다. 이후 23일 구속영장을 신청했고, 이튿날인 24일 구속됐다.

경찰은 차량 이동경로 등을 통해 A씨가 B씨의 자택에서 범행을 저지른 뒤 차량으로 이동한 정황을 파악한 것으로 전해졌다. A씨는 경찰 조사에서 우발적으로 범행을 저질렀다는 취지로 진술했다.


B씨의 시신은 아직 발견되지 않았다.


경찰 관계자는 "겨울철이라 강이 얼기도 해 수색에 시간이 걸리고 있다"고 말했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr
