광주시, 경기도교육청과 동부유아체험교육원 설립 업무협약 체결

이종구기자

입력2026.01.27 13:48

경기 광주시는 27일 시청에서 경기도교육청과 (가칭)경기도교육청 동부유아체험교육원 설립 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다.

방세환 광주시장이 27일 시청에서 임태희 경기도교육감과 (가칭)경기도교육청 동부유아체험교육원 설립 및 운영을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 27일 시청에서 임태희 경기도교육감과 (가칭)경기도교육청 동부유아체험교육원 설립 및 운영을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 협약에 따라 광주시는 유아체험교육원의 안정적인 설립과 원활한 운영을 위해 인허가 등 행정 지원과 지역사회와의 소통을 지원하며 경기도교육청은 경기 동부권역 유아를 위한 체험교육원 설립을 추진하고 양질의 체험프로그램 운영과 유아의 안전한 이용 방안 마련에 협력하기로 했다.


경기도교육청 동부유아체험교육원은 경기도교육청이 2030년 6월 개원을 목표로 추진 중인 경기 동부지역 유아 대상 체험교육시설이다. 현재 운영 중인 경기 남부권(평택)과 북부권(양주) 유아체험교육원은 원거리에 위치해 동부권역 유아들의 이용에 어려움이 있어 이를 보완하기 위해 광주시 경안동 소재 경안초등학교 이전 적지에 건립될 예정이다.

해당 시설이 개원하면 경기 동부권역 유아들의 접근성이 크게 개선되고 권역별 유아체험교육원 구축을 통해 지역 간 교육격차 해소에도 기여할 것으로 기대된다.


아울러, 시는 탄벌동 일원에 아이바른성장센터 개관을 준비 중으로 영유아의 발달 단계에 맞춘 맞춤형 성장지원과 부모와 함께하는 통합 돌봄·교육 환경 조성에 힘쓰고 있다.


시는 경기도교육청 동부유아체험교육원과 아이바른성장센터 간 연계를 통해 교육·돌봄·체험이 유기적으로 연결되는 유아 성장 지원 체계를 구축해 나갈 계획이다.

방세환 시장은 "경기도교육청 동부유아체험교육원과 광주시 아이바른성장센터가 상호 연계를 통해 교육과 돌봄, 체험을 유기적으로 연결하는 고리가 되어 보다 촘촘한 유아 성장 지원 체계를 구축할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

