본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경남선관위, 대의원에 현금 등 제공한 새마을금고 이사장 후보 고발

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.27 13:47

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
새마을금고 이사장 선거를 앞두고 대의원에게 제공된 현금. 경남선거관리위원회 제공

새마을금고 이사장 선거를 앞두고 대의원에게 제공된 현금. 경남선거관리위원회 제공

AD
원본보기 아이콘

경남선거관리위원회가 오는 28일 실시하는 새마을금고 이사장 선거를 앞두고 선거인에게 현금, 과일상자 등을 제공한 혐의를 받는 후보자 A 씨를 경찰에 고발했다고 27일 밝혔다.


경남선관위에 따르면 A 씨는 새마을금고 이사장 선거를 앞두고 대의원의 자택에 방문해 현금 수백만원과 과일상자를 건넨 혐의를 받는다.

공공단체의 위탁선거에 관한 법률에 따라 후보자는 기부행위 제한 기간인 임기 만료일 전 1년부터 선거일까지 기부행위를 할 수 없고, 선거운동을 목적으로 선거인에게 금전, 물품, 향응이나 그 밖의 재산상 이익을 제공해선 안 된다.


이를 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다.


경남선관위 관계자는 "선거일이 임박해 발생한 기부행위 등 중대 선거범죄에 대해서는 선거일 이후에도 단속 역량을 총동원해 철저히 조사할 방침"이라며 "위법행위가 확인되면 엄정 조치해서 공정한 선거 질서를 세우겠다"고 말했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커져야"…HBM, 우연 아니었다 '승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

새로운 이슈 보기