경남선관위, 대의원에 현금 등 제공한 새마을금고 이사장 후보 고발

경남선거관리위원회가 오는 28일 실시하는 새마을금고 이사장 선거를 앞두고 선거인에게 현금, 과일상자 등을 제공한 혐의를 받는 후보자 A 씨를 경찰에 고발했다고 27일 밝혔다.

경남선관위에 따르면 A 씨는 새마을금고 이사장 선거를 앞두고 대의원의 자택에 방문해 현금 수백만원과 과일상자를 건넨 혐의를 받는다.

공공단체의 위탁선거에 관한 법률에 따라 후보자는 기부행위 제한 기간인 임기 만료일 전 1년부터 선거일까지 기부행위를 할 수 없고, 선거운동을 목적으로 선거인에게 금전, 물품, 향응이나 그 밖의 재산상 이익을 제공해선 안 된다.

이를 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다.

경남선관위 관계자는 "선거일이 임박해 발생한 기부행위 등 중대 선거범죄에 대해서는 선거일 이후에도 단속 역량을 총동원해 철저히 조사할 방침"이라며 "위법행위가 확인되면 엄정 조치해서 공정한 선거 질서를 세우겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



