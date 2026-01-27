본문 바로가기
사회
구암2동 자율방재단, 겨울철 산불 원천 차단 '총력'

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.27 13:38

산불 예방 홍보캠페인 실시

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동 지역자율방재단은 27일 최근 건조한 날씨가 지속되고 강풍의 영향으로 산불 발생이 위험이 높아지면서 산불 취약지 점검 및 산불 예방 홍보 캠페인을 실시했다.

구암2동 자율방재단, 겨울철 산불 원천 차단 총력.

구암2동 자율방재단, 겨울철 산불 원천 차단 총력.

이날 자율방재단은 산림연접지 경작농들에게 불법 소각 금지와 산불 예방 안전 수칙을 집중 홍보하며 산불위험에 대한 경각심을 고취시켰다.


황점숙 구암2동 자율방재단장은 "겨울철 산불 발생 위험이 높은 만큼 지속적인 캠페인과 홍보활동을 실시하여 산불 예방에 보탬이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

심양숙 동장은 "산불은 사소한 부주의로 인해 시작되는 만큼 주민 모두가 산불 예방에 적극적인 관심을 가지고 경각심 제고 및 산불 원천 차단에 적극 동참해 주시길 바란다"고 당부했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
