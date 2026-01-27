강원도, 대형산불 '철통 방어' 구축…김진태 지사 "40개 기관 똘똘 뭉쳐 대응"

강원특별자치도 산불방지대책본부(도지사 김진태)는 산불 예방과 대응 공조체계 강화를 위해 27일 강릉시청 대회의실에서 '2026년 강원특별자치도 산불방지협의회'를 개최했다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

협의회에는 김진태 도지사를 비롯해 도내 18개 시군, 산림청 산림항공본부, 북부·동부지방산림청, 경찰청, 지상작전사령부, 육군 3군단·5군단, 해군1함대 사령부, 한국전력공사, 한국도로공사, 산림조합중앙회 강원본부, 국립공원공단 등 40개 유관기관·단체 관계자 100여 명이 참석했다.

최근 3년간 강원도에서 발생한 산불은 총 147건, 피해면적은 475ha로 나타났다. 원인별로는 입산자 실화 27건(18%), 소각 산불 16건(11%), 담뱃불 실화 6건(4%) 등 대부분이 인위적 요인에 의해 발생한 것으로 분석됐다.

과거에는 입산자 실화가 주된 원인이었던 것과 달리, 최근에는 불법 소각, 건물 화재 비화 등 산림 외 지역에서 발생한 불씨가 산불로 확산되는 사례가 증가하고 있는 상황이다.

도는 2026년 산불방지 정책 비전을 '365일, 산불재난으로부터 안전한 강원특별자치도 실현'으로 설정하고 산불재난으로부터 인명 과 재산 피해를 최소화하는 것을 목표로 산불 대응체계를 강화한다.

산불방지대책본부를 당초 2월 1일에서 1월 20일로 조기 가동하고, 임차헬기 8대를 1월 19일 조기배치했으며, 영동권 기상여건에 따라 영서권 헬기는 영동권에 전진 배치할 계획이다.

또, 영농부산물 조기 파쇄를 적극 추진하고 화목보일러 사용 부주의로 인한 산불을 예방하기 위해 산림 인접지역을 중심으로 화목보일러 지역 담당 순찰을 주기적으로 실시한다.

아울러, 올해부터는 산불진화 골든타임을 기존 50분 이내에서 30분 이내로 단축하고, 대응단계를 초기·확산 2단계로 단순화해 기존보다 1단계 줄여 운영한다.

이외에도 유관기관 헙엽 체계 구축을 위해 ▲재난정보 스마트 게시판 운용 협업(강원경찰청) ▲산불취약지역 감시강화(북부지방산림청) ▲광역단위 공중진화자원 통합 동원 체계 구축 및 담수지 관리(산림항공본부) ▲기상정보 공유 시스템 활용(기상청) 등에 대한 제안과 토론이 이뤄졌다.

김진태 지사는 "강원도에 소방헬기 3대 만으로는 자체 대응에 한계가 있어 80억 원을 투입해 임차헬기 8대를 확보하고 산림청, 군부대까지 포함해 총 27대의 헬기와 감시인력 1만5000명이 산불대응을 위해 대기하고 있다"며 "오늘 40개 기관이 한자리에 모였다는 것만으로도 산불 대응의 절반은 준비된 것"이라 말했다.

이어 "올해 선거가 있는 짝수 해로 산불 징크스를 우려하는 시각도 있지만, 2년 전에도 같은 상황에서 철저한 대응으로 큰 산불없이 넘어간 바 있다"며, "앞으로 똘똘 뭉쳐서 산불에 철저히 대응 하자"고 당부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



