충남신보, 올해 역대 최대 규모 보증 1조3300억 푼다

저금리 정책자금·전환보증 확대…소상공인 회복·재기 전면 지원

충남신용보증재단이 올해 중소기업·소상공인을 대상으로 설립 이래 최대 규모의 보증 지원에 나선다.

충남신보는 고금리·경기 둔화로 누적된 경영 부담을 덜기 위해 보증 규모를 키우고, 금융·비금융 지원을 결합한 종합 대책을 내놨다.

충남신보는 27일 도청 프레스센터에서 언론브리핑을 열고 '2026년 중소기업·소상공인 종합지원 방안'을 발표했다.

재단은 2026년 신규보증 공급 규모를 1조3300억 원으로 책정했다. 이는 설립 이후 최대 수준이다. 이 가운데 소상공인 회복과 성장을 위한 저금리 정책·특례자금은 9500억 원으로, 충남도 소상공인자금 6000억 원과 정부 정책보증 3500억 원으로 구성된다.

또 다중채무자와 폐업자의 금융 부담을 줄이기 위한 전환보증도 3800억 원 규모로 추진한다.

기존 코로나 대출은 7년 이내 분할상환 저리대출로 전환하고, 1%포인트 이자 지원과 0.4% 보증료율을 적용한다. 폐업자 대상 브릿지보증은 최장 15년 분할상환, 보증료 전액 면제 등 재기 중심으로 설계됐다.

영세 소상공인의 부담을 키워왔던 기한연장 가산 보증료는 전면 폐지된다. 기한연장 보증료도 최대 1% 이내로 제한한다.

충남신보는 금융 취약지역을 직접 찾는 이동형 금융상담버스를 신설해 전통시장과 상점가 등을 연 50회 이상 방문해 상담과 정책 안내를 현장에서 제공한다는 계획이다.

아울러 소상공인 운영자금 전용카드 보증, 1000만 원 한도의 마이너스통장 보증, 외식업·생계형 제조업·골목상권을 겨냥한 협약보증도 새로 도입한다.

비금융 지원도 확대된다. 2026년 교육·컨설팅 지원 목표는 5000명·회로, 전년 대비 35% 이상 늘린다. 교육 3000명, 15개 시·군 순회 교육 76회, 1대1 맞춤형 컨설팅 2000회가 포함된다.

또 금융 취약계층과 위기 기업을 대상으로 한 금융복지 상담·컨설팅은 1500건으로 확대한다.

이밖에도 매출 감소 등 경영 위기 징후가 포착된 보증기업은 데이터를 기반으로 선제 발굴해 교육·컨설팅·신용보증을 연계한 3단계 패키지로 지원한다.

인구감소 지역에서는 청년 창업 생태계 조성을 위해 로컬 멘토 육성과 네트워크 구축을 병행한다.

조소행 이사장은 "사상 최대 규모의 보증 공급과 함께 현장에서 체감할 수 있는 금융·교육·컨설팅·금융복지 지원을 강화하겠다"며 "충남의 중소기업과 소상공인이 다시 성장 궤도에 오를 수 있도록 재단이 든든한 버팀목 역할을 하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



