본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

창원특례시 성산구, 반지게이트볼장 시설 개선공사 현장 점검

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.27 13:17

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원특례시 성산구는 27일 반지어울림운동장 게이트볼장 공사 예정지를 방문해 현장 점검을 펼쳤다.

성산구, 반지게이트볼장 시설 개선공사 현장 점검.

성산구, 반지게이트볼장 시설 개선공사 현장 점검.

AD
원본보기 아이콘

반지어울림운동장 게이트볼장 시설개선공사는 지난해 특별조정교부금을 지원받아 추진 중인 사업으로 자전거 거치대, 차양막, 보도블록을 설치하는 등 게이트볼장 이용객 편의를 대폭 향상시키는 것이 목표이다.


이날 정숙이 성산구청장은 공사 예정지를 둘러보며 공사 전반의 추진 상황을 면밀히 점검하며 이용자들이 겪을 수 있는 불편 요소는 없는지 살피고 안전성과 편의성을 높이기 위해 추가로 보완이 필요한 사항들에 대해 논의했다.

정숙이 성산구청장은 "반지어울림운동장 게이트볼장을 이용하는 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐기실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커져야"…HBM, 우연 아니었다 '승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

새로운 이슈 보기