창원특례시 성산구, 반지게이트볼장 시설 개선공사 현장 점검

경남 창원특례시 성산구는 27일 반지어울림운동장 게이트볼장 공사 예정지를 방문해 현장 점검을 펼쳤다.

성산구, 반지게이트볼장 시설 개선공사 현장 점검. AD 원본보기 아이콘

반지어울림운동장 게이트볼장 시설개선공사는 지난해 특별조정교부금을 지원받아 추진 중인 사업으로 자전거 거치대, 차양막, 보도블록을 설치하는 등 게이트볼장 이용객 편의를 대폭 향상시키는 것이 목표이다.

이날 정숙이 성산구청장은 공사 예정지를 둘러보며 공사 전반의 추진 상황을 면밀히 점검하며 이용자들이 겪을 수 있는 불편 요소는 없는지 살피고 안전성과 편의성을 높이기 위해 추가로 보완이 필요한 사항들에 대해 논의했다.

정숙이 성산구청장은 "반지어울림운동장 게이트볼장을 이용하는 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐기실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>