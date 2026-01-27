본문 바로가기
[인사]평택시

입력2026.01.27 13:10

<서기관 전보> ▲푸른도시사업소장 김영임 ▲교육훈련 파견 유현미 <서기관승진> ▲상하수도사업소장 이인종 <사무관 전보> ▲수도계획과장 남궁정호 ▲수도시설과장 한준희 ▲항만수산과장 직대 박종현




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

