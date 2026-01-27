<서기관 전보> ▲푸른도시사업소장 김영임 ▲교육훈련 파견 유현미 <서기관승진> ▲상하수도사업소장 이인종 <사무관 전보> ▲수도계획과장 남궁정호 ▲수도시설과장 한준희 ▲항만수산과장 직대 박종현
꼭 봐야할 주요뉴스'승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]평택시
2026년 01월 27일(화)
<서기관 전보> ▲푸른도시사업소장 김영임 ▲교육훈련 파견 유현미 <서기관승진> ▲상하수도사업소장 이인종 <사무관 전보> ▲수도계획과장 남궁정호 ▲수도시설과장 한준희 ▲항만수산과장 직대 박종현
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"
"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'
"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제
"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북
'승부사' 최태원 "SK하이닉스 지금보다 10배 더 커져야"…HBM, 우연 아니었다
"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"
美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"
이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착
"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?
낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴