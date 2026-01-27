광주 도서관 붕괴 참사…30명 무더기 입건·수사 확대

시공사·공무원 등 줄소환

접합부 불량 등 부실 발견

4명의 사망자를 낸 광주대표도서관 공사장 붕괴 사고와 관련해 경찰이 시공사 관계자와 공무원 등 30명을 무더기로 입건하며 수사를 확대하고 있다.

27일 광주경찰청 '광주대표도서관 공사현장 붕괴사고' 수사본부는 업무상과실치사상 등 혐의로 시공사인 구일종합건설과 하청업체 관계자, 감리, 광주시 공무원 등 총 30명을 입건해 조사 중이라고 밝혔다. 이 중 혐의가 중한 24명에 대해서는 출국금지 조치를 내렸다.

경찰은 사고 원인 규명을 위해 구일종합건설 서울 본사와 광주 현장사무소, 하청업체 등을 대상으로 총 7차례 압수수색을 벌여 휴대전화와 서류 1,900종, 전자정보 10만 점 등을 확보해 분석하고 있다.

수사 과정에서 경찰은 구조물 접합부의 용접 불량과 콘크리트 타설 불량 등 부실시공 정황을 일부 확인했다. 또 공사 현장에 만연한 불법 재하도급과 무자격자 시공, 자재 불량, 설계 변경의 적절성, 감리 부실 여부 등을 전방위적으로 들여다보고 있다.

다만 경찰은 이번 사고가 단일 원인이 아닌 현장의 각종 결함과 과실이 중첩돼 발생했을 가능성이 크다고 보고 있다. 이에 따라 국립과학수사연구원 등 전문기관의 정밀 감식 결과가 나오는 다음 달 말쯤 구체적인 사고 원인이 특정될 것으로 보인다.

전병현 광주경찰청 형사기동대장은 "설계, 시공, 감리, 감독 등 건설 과정 전반에 걸친 총체적인 부실 여부를 확인하고 있다"며 "지역 건설 현장에서 반복되는 안전 불감증과 구조적 비리를 근본적으로 파헤쳐 엄정하게 처벌할 방침"이라고 밝혔다.

한편 지난해 12월 11일 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건립 공사 현장에서 콘크리트 타설 작업 중 구조물이 무너져 내려 작업자 4명이 숨지는 사고가 발생했다.

광주대표도서관은 옛 상무소각장 부지에 연면적 1만 1,286㎡, 지하 2층~지상 2층 규모로 건립 중인 공공도서관이다. 당초 총사업비는 392억원이었으나 자재비 상승 등으로 516억원으로 늘어난 상태였다.





