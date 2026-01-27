靑 "관세합의 이행 의지 美에 전달, 차분하게 대응할 계획"

청와대는 27일 트럼프 행정부의 관세인상 예고에 대해 "연방 관보게재 등 행정조치가 있어야 발효되는 만큼, 우리 정부는 관세합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편 차분하게 대응해나갈 계획"이라고 말했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 김용범 정책실장과 위성락 안보실장 주재로 열린 대미통상현안회의 논의 결과를 전달했다. 이번 회의는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세인상 발표 직후 상황을 점검하고 대응계획을 논의하기 위해 마련됐다.

정부에서는 여한구 통상교섭본부장, 이형일 재정경제부 1차관, 김진아 외교부 2차관 등 관계부처 차관이 참석했고, 청와대에서는 하준경 경제성장수석, 오현주 국가안보실 3차장, 하정우 AI미래기획수석 등 주요 참모들이 자리했다. 전략경제협력 특사단으로 캐나다에 체류 중인 강훈식 비서실장과 김정관 산업통상부 장관도 유선으로 참여했다.

참석자들은 관세협상 후속조치로 추진 중인 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안' 진행상황을 점검했다고 강 대변인은 전했다. 김 장관은 캐나다 일정이 종료되는대로 미국을 방문해 하워드 러트닉 상무장관과 관련 내용을 논의하기로 했고, 여한구 통상교섭본부장도 조만간 미국을 방문해 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 협의할 방침이다.





