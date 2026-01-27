"사과 없으면 상생도 없다"…횡성군, 원주시 '통합 발언'에 초강수 대응

원강수 시장 "지금이 통합 적기" 제안에

김명기 군수 "공식 사과하라" 반발

상수원 보호구역·원주공항 승격 등

주요 협력 사업 '올스톱' 위기

원강수 강원 원주시장이 지난 26일 원주·횡성 행정통합 논의를 전격 제안한 것과 관련, 김명기 횡성군수는 "일고의 가치도 없다"며 반발했다.

27일 김명기 횡성군수가 기자회견을 열고 원강수 원주시장의 '원주·횡성 통합' 발언 취소와 함께 횡성군민에게 공식 사과할 것을 촉구하고 있다. 횡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

김 군수는 27일 횡성군청에서 긴급 브리핑을 통해 "어제 원강수 원주시장이 긴급 브리핑을 통해 횡성군과 원주시의 행정구역 통합을 공개적으로 거론한 망발은 절대 묵과할 수 없다"며 이같이 밝혔다.

김 군수는 "횡성군과 원주시는 역사적으로 행정구역을 같이 한 사례가 없으며 전통적으로 독립된 행정체계와 지역정체성을 유지해온 자치단체"라고 강조했다.

그러면서 "행정구역 통합은 단체장 개인의 정치적 구상이나 선거전략의 소재가 되어서는 안 될 뿐만 아니라 원주시의 일부 모사가에 의해 제기되는 통합 논의는 오히려 지역 간 불필요한 갈등과 오해만을 증폭시킬 뿐"이라고 주장했다.

김 군수는 "우리 군은 원주시장의 이번 처사를 강력 규탄하는 동시에 상처 입은 5만 군민에게 진심으로 사과할 것을 촉구한다"며 "이를 이행하지 않을 시 그동안 양 자치단체 간에 논의해 왔던 원주(횡성)공항의 국제공항 승격 등 원주시와의 상생발전을 위해 쏟아온 모든 협의와 노력을 전면 중단할 것"이라고 밝혔다.

이날 기자회견에는 횡성군 이장연합회 회원과 번영회, 도의원 등 80여 명이 참석해 횡성의 주권을 뺏으려는 원주시의 오만함을 비판하며 모든 수단과 방법을 동원해 '원주·횡성 통합'을 절대 반대한다고 밝혔다.

앞서 전날 원 시장은 기자회견을 통해 "광역통합에 준하는 방식으로 원주·횡성 통합시가 탄생한다면 중부내륙 거점도시로서 역할을 수행하게 될 것"이라며 행정통합을 제안했다. 그는 "광역통합에 준하는 인센티브를 기초통합에도 제공한다면 기초자치단체도 통합을 주저할 이유가 없다"며 "강원특별자치도도 '강원특별법'에 기초자치단체의 통합에 대한 파격적인 인센티브를 함께 담아 정부에 건의해 달라"고 요청했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>