군경합동조사TF, "무인기 날렸다" 대학원생 재소환

무인기 비행 경위, 정보사 개입설 등 확인

군경 합동조사 태스크포스(TF)가 북한에 무인기를 날렸다고 주장한 30대 대학원생을 27일 재차 소환했다. 무인기 제작업체에서 대북전문이사로 활동해온 인물도 처음 소환된 것으로 파악됐다.

군경합동조사 TF 등에 따르면 TF는 이날 오전 대학원생 오모씨와 무인기 제작업체 관계자 김모씨 등 2명을 불러 조사하고 있다. 무인기 비행 경위와 배후 여부 등을 집중적으로 캐물을 방침이다.

앞서 TF는 지난 16일과 23일 오씨와 무인기 스타트업을 운영했던 무인기 제작업체 대표 장모씨를 불러 조사했고, 이튿날인 24일 오씨도 소환했다. 오씨는 지난 16일 스스로 방송에 출연해 북한 평산군 우라늄 공장 인근의 방사능 오염 수치를 확인하기 위해 무인기를 세 차례 날렸다고 주장한 바 있다. 그는 무인기를 구매하고 개량하는 과정에서 제작업체 대표였던 장씨로부터 도움을 받았다고 했다.

현재까지 경찰이 입건한 피의자는 대학원생 오씨와 무인기 제작업체 대표 장씨, 이 업체에서 대북전문이사로 활동해온 김씨 등 3명이다. 경찰은 허가 없이 무인항공기를 날려 보낸 혐의(항공안전법 위반)와 무인기를 이용해 국내 군사시설을 촬영한 혐의(군사기지 및 군사시설보호법 위반)를 적용했다.

오씨는 대학 후배인 장씨와 '에스텔엔지니어링'이라는 무인기 제작업체를 설립한 바 있다. 두 사람은 윤석열 정부 대통령실 대변인실 소속 계약직으로 근무했으며 통일 관련 단체를 조직한 이력도 있다.

아울러 TF는 이들이 국군정보사령부로부터 지원금을 받았다는 의혹에 대해서도 확인하고 있다. 군 당국은 정보사 요원들과 접촉을 승인했던 정보사 소속 A대령도 조사할 방침으로 전해졌다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



