트레이드 루키가 뛴다… 부산형 무역인재 양성, 글로벌 진출 프로젝트

'부산 트레이드루키' 경쟁률↑, 취업 성과↑



외교부 '지방청년인재 재외공관 파견' 선정

부산형 무역인재 양성 프로젝트 '트레이드 루키'를 아세요?

부산시가 추진 중인 무역인재 양성 프로그램인 '부산 트레이드 루키' 과정이 높은 취업 성과와 교육 만족도를 보여 대표적인 지역 인재 육성 모델로 자리잡고 있다.

부산시(시장 박형준)는 '부산 트레이드 루키' 과정이 지원 경쟁률 상승과 우수한 취업 연계 성과를 이어가며 지역 산업의 인력 수급과 청년 일자리 창출에 기여하고 있다고 27일 알렸다.

이 과정은 2022년 부산시가 부산경제진흥원, 한국무역협회와 3자 협약을 맺고 시작한 부산형 무역 인재 양성 프로그램이며 올해 5주년을 맞았다. 지금까지 총 199명의 '트레이드 루키'를 배출했다.

이 과정은 '교육→실습→취업'으로 이어지는 실무 중심 훈련 모델을 통해 지역 청년의 글로벌 경쟁력 강화와 지역 기업의 인력 수요 해소를 동시에 겨냥한다. 지난 4년간 수료생 199명 가운데 131명이 관련 분야에 취업해 취업률은 65.8%를 기록했다. 현재 구직 중인 2025년 4기 수료생을 제외한 1~3기만 놓고 보면 144명 중 114명이 취업해 취업률은 79%로 집계됐다.

부·울·경 지역 취업률도 눈에 띄게 올랐다. 3기 56%에서 4기 70%로 상승하며 지역 기업의 인력 수요 해소와 청년 채용 확대에 실질적인 도움을 주고 있다. 이 가운데 8명은 미국과 일본 등 해외로 취업해 활동 범위를 넓혔다.

2026년부터 외교부가 새로 추진하는 '지방청년인재 재외공관 파견 지원 사업'에 부산에서는 이 과정이 유일하게 선정됐다. 이에 따라 올해부터 최대 5명의 우수 수료생이 해외 공관 근무 기회를 얻게 된다.

교육 과정은 이론에 그치지 않고 현장 중심으로 구성됐다. 산업현장 견학을 비롯해 모의 수출 상담회, 해외전시회 참여 지원, 디지털 무역 실습 등을 통해 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 역량을 키운다. 이론 교육과 병행되는 실습과 기업 협력 프로그램은 수료생들의 채용 경쟁력을 높이는 핵심 요소로 평가된다.

성과는 수료생과 채용기업의 평가에서도 확인된다. 3기 수료생 A씨는 "교육을 통해 현장에서 쓰이는 언어를 익혔고 수출 시뮬레이션과 모의 상담회 경험 덕분에 입사 초기부터 업무 흐름을 빠르게 이해할 수 있었다"고 말했다.

채용기업 관계자도 "트레이드 루키 출신들은 무역 실무 이해도와 업무 태도가 뛰어나 채용을 확대하고 과정과의 연계를 강화하고 싶다"고 설명했다.

박형준 시장은 "이론에 머무르지 않고 현장 실무와 취업 연계, 해외 경험을 함께 묶은 점이 성과의 핵심"이라며 "커리큘럼을 고도화하고 기업 연계를 강화해 더 많은 지역 청년이 현장에서 필요한 인재로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.

제4기 트레이드 루키 교육생들이 채용박람회에 참가해 활동하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>