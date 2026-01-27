소상공업계 "쿠팡, 천문학적인 美 로비 멈추고 피해 보상 나서야"

"4년간 1075만 5000달러 지출"

소상공업계가 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 대해 천문학적인 액수의 미국 의회 로비를 멈추고 피해 보상에 나서야 한다고 촉구했다.

27일 소상공인연합회는 논평을 통해 "입점 소상공인의 막대한 피해에도 불구하고 쿠팡은 요지부동이며, 최근에는 미국 부통령까지 나서 쿠팡 문제를 언급했다고 한다"며 "이러한 쿠팡의 오만한 행보 이면에는 미국 정부와 국회를 비롯한 전방위적 로비가 있음이 언론 보도를 통해 밝혀진 바 있다"고 말했다.

이어 "언론 보도에 따르면 쿠팡Inc는 상장 이후 4년간 1075만 5000달러(약 159억원)를 로비 자금으로 지출했다"며 "로비 대상도 미국무역대표부(USTR), 상무부, 국가안보회의(NSC), 백악관 등 전방위로 뻗쳐있다"고 덧붙였다.

그러면서 "쿠팡은 한국에서 벌어들인 자금으로 미국 의회 등을 대상으로 천문학적인 액수의 로비 자금을 집행하며 자사의 이익 수호에만 골몰하고 있다"며 "정작 국내에서는 온라인 플랫폼의 우월적 지위를 남용해 소상공인들에게 과도한 수수료와 광고비 부담을 지우고 각종 불공정 행위로 현장의 절규를 외면하고 있다"고 지적했다.

소공연은 피해 회복을 위한 실질적인 대책으로 ▲개인정보 유출사태에 대한 실효성 있는 재발방지 대책 마련 ▲쿠팡사태 여파로 피해 입은 입점 소상공인들에 대한 보상책 마련 ▲플랫폼 갑질과 수수료 구조 전면 재검토로 공정 거래 질서 확립 등을 제시했다.





