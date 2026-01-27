HJ중공업, 영업이익 670억원…전년 대비 8배 증가

당기순이익 514억원, 884.6% 증가

영업익 500억 돌파는 5년만

"친환경 선박 수요 증가 성과"

HJ중공업이 지난해 조선 부문 실적 개선을 바탕으로 영업이익을 큰 폭으로 늘리며 실적 반등에 성공했다.

26일 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 공시에 따르면 HJ중공업은 2025년 매출 1조9997억원, 영업이익 670억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 6% 증가했고, 영업이익은 824.8% 늘었다. 이는 2024년 영업이익 72억원과 비교해 8배 이상 확대된 수준이다. 당기순이익도 514억원으로 884.6% 증가했다.

연간 영업이익이 500억원을 넘어선 것은 2020년 이후 5년 만이다. 회사 측은 친환경·고부가가치 선박 중심의 수주 전략과 특수선 부문의 사업 다각화가 실적 개선으로 이어졌다고 설명했다.

양대 사업 부문 가운데 조선 부문의 회복세가 두드러졌다. 2022년 전체 매출의 18%까지 줄었던 조선 부문 매출은 업황 개선과 함께 빠르게 회복되며 지난해에는 전체 매출의 절반가량을 차지했다. 건설 부문 역시 지난해 약 2조5000억원의 수주 실적을 기록하며 연간 목표를 웃돌았다.

수익성 측면에서는 선별 수주 전략이 효과를 냈다. 국제해사기구(IMO)의 탄소 감축 규제 강화로 친환경 선박 발주가 늘어나는 가운데, HJ중공업은 메탄올 추진 컨테이너선과 LNG 추진 컨테이너선, LNG 벙커링선 등 고부가 친환경 선박 건조에 집중하며 이익 구조를 개선했다는 평가다.

방산 분야에서도 안정적인 실적 기반을 확보하고 있다. 해군이 발주한 신형 고속정(PKX-Β) 32척과 공기부양식 고속상륙정(LSF-Ⅱ) 8척을 수주·건조하며 물량을 확보했고, 지난해 말에는 고속정 4척(3800억원 규모)과 해경의 1900톤급 다목적 화학방제함을 수주해 3년 이상 건조 물량을 확보했다.

아울러 올해 초 미국 해군과 함정정비자격(MSRA)을 체결하며 새로운 성장 동력도 마련했다. 이를 통해 향후 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업 참여가 가능해졌으며, 회사는 이를 중장기 수익 확대의 기회로 보고 있다.

HJ중공업 관계자는 "친환경 선박 수요 증가와 함께 미 해군 MRO 사업 성과가 점차 가시화되면서 올해도 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 기대한다"며 "기술 경쟁력을 바탕으로 수익성과 미래 성장 기반을 동시에 강화해 나가겠다"고 말했다.





