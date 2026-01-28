본문 바로가기
전고체 배터리, EV보다 로봇이 먼저 상용화 무대에 설 수 있는 이유가

입력2026.01.28 10:42

전고체 배터리는 계면 임피던스, 저온 성능, 고원가 구조라는 병목으로 전기차(EV) 적용 시점이 2030년 이후로 밀릴 가능성이 크지만, 로봇은 구조적 특성상 이를 흡수할 수 있어 상용화 시계가 더 빠를 수 있다는 분석이 나왔다.


로봇은 프레임 구조상 배터리에 지속적인 압력을 가하기 쉽고, 배터리 교체(스왑)가 가능해 초기 성능 한계를 운용으로 보완할 수 있다. 실내 중심 사용 환경 역시 저온 성능 제약을 완화시키는 요인으로 평가된다.

