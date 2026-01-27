경찰, '가덕도 테러' 수사 인력 확대…진상규명 속도전

수사팀 인력 45명에서 70명 수준 확대 검토

수사기간 2개월 남짓, 의혹 규명 속도 낼 방침

변호사 자격증 보유자 등 법률 전문가도 고려

경찰이 이재명 대통령의 부산 가덕도 테러사건 수사 인력을 확대할 방침이다. 두 달 남짓한 수사 기간 내에 제기된 의혹들을 신속히 규명하겠다는 의지가 반영된 것으로 평가된다.

27일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부는 2개 수사대·45명 규모로 꾸린 '가덕도 테러사건 수사 태스크포스(TF)' 인력을 70명 수준으로 확대하는 방안을 검토하고 있다. 경찰 관계자는 "제기된 의혹들이 많은 데다 사건이 발생한 뒤 시간이 지나 수사 범위가 넓다"며 "증원을 검토 중"이라고 말했다.

2024년 1월 이재명 당시 더불어민주당 대표가 부산 가덕도 신공항 부지를 둘러보다 왼쪽 목 부위에 습격을 당해 피를 흘린 채 쓰러져 있다.

TF 단장은 정경호 광주경찰청 수사부장이 맡았으며 부산경찰청 지휘체계를 배제하고 국수본이 직접 관리한다. 수사는 ▲배후 세력의 개입 여부 ▲초동조치 과정에서의 증거 인멸 가능성 ▲테러 미지정 경위 등 쟁점을 따지는 데 초점을 맞춘다. 수사 기간은 오는 3월25일까지 약 2개월이 주어졌다.

앞서 지난 20일 국가테러대책위원회는 2024년 1월 이재명 당시 더불어민주당 대표가 가덕도 신공항 부지에서 60대 김모씨에게 습격당한 사건을 '테러'로 지정했다. 2016년 테러방지법 제정 이래 처음 테러로 지정된 사례다. 이에 따라 경찰은 별도 TF 구성에 나섰고 지난 25일 1차 팀 구성을 완료했다.

26일 오후 부산경찰청 14층에 경찰청 국가수사본부 가덕도 테러사건 수사TF 사무실 현판이 설치돼 있다.

경찰은 현재 수사 기록을 확보해 검토 작업에 착수했다. 향후 수사팀 인력 증원 과정에서 변호사 자격을 갖춘 법률 전문가 추가 파견을 추진하는 등 의혹 규명에 속도를 내겠다는 방침이다.

수사는 피습 사건에 조직적인 배후가 있었는지 따지는 데 중점을 둘 것으로 보인다. 앞서 부산청 수사본부는 이 사건을 김씨의 단독범행으로 결론 내렸지만, 범행 당시 김씨를 가덕도 인근까지 태워준 인물이 보수 성향 교회 목사로 알려지며 배후설이 제기됐다. 또 정치권에서 지적해온 현장 보존 조치의 미흡 여부와 테러 미지정 경위에 관한 법리 검토 과정, 결재라인 등의 적절성을 따질 예정이다.





