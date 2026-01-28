실리만, 병오년 맞아 롯데홈쇼핑 ‘최유라쇼’ 첫 참여… 주방용품 세트 선보여

실리콘 주방용품 전문 브랜드 실리만이 2026년 병오년을 맞아 롯데홈쇼핑 인기 프로그램 '최유라쇼'를 통해 대표 주방용품을 세트 구성으로 선보이며, 홈쇼핑 전용 혜택으로 고객 만족을 높일 계획이다.

이번 방송은 1월 29일(목) 오후 7시 35분부터 8시 45분까지 진행되며, 병오년 새해 시즌에 맞춰 기획됐다.

특히 이번 방송은 실리만이 롯데홈쇼핑의 간판 프로그램인 '최유라쇼'를 통해 처음으로 제품을 선보이는 홈쇼핑 방송이라는 점에서 의미를 갖는다.

방송에서는 실리만의 대표 제품인 ▲ 이지웨이 실리콘 멀티 찜기 2단 ▲ 이지웨이 실리콘 팟 찜기 ▲ 이지웨이 실리콘 디쉬 찜기 등 이지웨이 실리콘 찜기 시리즈와 ▲ 하모니 냉동용기 직사각 ▲ 하모니 냉동용기 원형으로 구성된 주방용품 세트가 소개될 예정이다.

이지웨이 실리콘 찜기는 전자레인지 사용이 가능해 찜 요리는 물론 데우기와 간편 조리에 활용할 수 있으며, 인체에 안전한 실리콘 소재를 적용해 일상적인 주방사용에 적합한 제품이다.

하모니 냉동용기는 안정적인 밀폐력과 실용적인 형태 설계를 통해 냉동·보관·해동까지 가능해 식재료 관리에 효율성을 더한다.

실리만은 자체 실리콘 기술과 제품 설계 역량을 바탕으로 안전성과 내구성을 갖춘 주방용품을 선보여 온 국내 실리콘 주바용품 전문 브랜드다. 조리부터 보관까지 주방 전 과정을 아우르는 제품 라인업을 구축하며 홈쇼핑을 비롯한 다양한 유통 채널에서 소비자 접점을 확대하고 있다.

이번 방송은 병오년 시즌에 맞춰 최유라쇼에서 처음으로 전용 세트 구성과 특별 혜택을 마련해 실리만 대표 제품을 보다 합리적인 조건으로 소개할 계획이다.

실리만 국내영업본부 정종윤 과장은 "롯데홈쇼핑 최유라쇼를 통해 처음으로 실리만 제품을 선보이게 됐다"며 "홈쇼핑 전용 세트와 혜택을 통해 조리와 보관을 동시에 고려한 실용적인 주방용품을 제안하고자 한다"고 말했다.





