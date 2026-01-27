본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 서구 '청년강사' 양성…내달 12일까지 신청

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.27 10:58

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

취업·진로, 문화예술 분야 등 10명 모집

광주 서구청 전경

광주 서구청 전경

AD
원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 청년들이 강의 기획부터 운영까지 직접 참여하는 '재능공유 청년 강사' 사업을 본격 추진한다.


이 사업은 재능 있는 청년이 자신의 경험과 전문성을 바탕으로 강의를 직접 설계하고 또래 청년과 공유하도록 지원하는 청년 주도형 프로그램이다.

모집 대상은 취업·진로, IT·미디어, 문화예술, 금융·경제 등 다양한 분야에서 재능을 보유한 서구 청년(19~39세)이다. 서구는 분야별 최대 3명, 총 10명의 청년 강사를 선발하며 강의 경험이 없는 청년도 참여할 수 있다.


선발된 청년 강사는 상반기 동안 청년센터 프로그램을 운영한다. 강의는 청년 강사의 재능과 경험을 중심으로 구성해 또래 청년의 공감과 참여를 이끄는 방식으로 진행한다. 강의 기획 단계부터 운영, 참여자 의견 반영과 만족도 평가까지 전 과정에 청년 강사가 직접 참여한다.


유관기관과의 협업을 통해 강의 운영 공간도 확대됐다. 청년 강사는 '서구 청년센터 플러스'와 '일자리 스테이션 상무' 등에서 강의를 진행하며 서구는 강사비와 재료비를 지원해 실질적인 역량 강화를 돕고 사회 참여로 이어지도록 유도할 계획이다.

사업 종료 후에는 만족도 조사 결과를 바탕으로 우수 청년 강사를 선발해 하반기 프로그램 운영 기회를 추가로 제공하고 다양한 청년정책과 연계해 지속적인 활동 기회를 지원할 방침이다.


모집 기간은 오는 2월 12일까지이며 참여를 희망하는 청년은 서구청 누리집 고시 공고란의 관련 서류를 준비해 전자우편으로 제출하면 된다. 자세한 내용은 서구청 일자리 청년지원과로 문의하면 된다.


윤근석 일자리청년지원과장은 "재능공유 청년 강사 사업은 청년이 단순한 참여자가 아닌 기획자이자 강사로 성장할 수 있도록 돕는 프로그램"이라며 "재능을 가진 청년들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

새로운 이슈 보기