위메이드 원화 스테이블코인 연합에 '체인링크 랩스' 합류

위메이드는 자사가 주도하는 원화 스테이블 코인 연합체 'GAKS'에 체인링크 랩스가 공식 합류했다고 27일 밝혔다.

션 정 체인링크 랩스 APAC 비즈니스 파트너십 총괄(왼쪽)과 김석환 위메이드 부사장. 위메이드 제공

체인링크 랩스는 실물 경제 데이터를 블록체인에 연동하는 오라클 분야의 대표적인 플랫폼 '체인링크'의 핵심 개발사다. 전통 금융 시스템과 온체인 금융의 통합의 이끌고 있다. 특히 스위프트(SWIFT), UBS, 유로클리어, 마스터카드, 피델리티 인터내셔널 등 세계적인 금융기관들이 체인링크의 표준과 인프라를 채택하고 있다.

체인링크 랩스는 이번 파트너십을 통해 GAKS의 전략 수립을 지원한다. 체인링크 랩스는 풍부한 기술 지원 경험을 바탕으로 GAKS의 글로벌 표준 수립을 돕고, 연합체 소속 기업들이 체인링크 플랫폼을 활용해 기관용 디지털 자산 활용 사례를 발굴할 수 있도록 기여할 예정이다.

요한 에이드 체인링크 랩스 CBO는 "위메이드와 GAKS 연합체는 한국 디지털 자산 시장의 다음 단계를 선도할 핵심 인프라를 구축하고 있다"며 "전략적 파트너십을 바탕으로 GAKS 회원사들이 한국과 아시아태평양 지역에서 스테이블 코인·토큰화 자산 사업을 고도화할 수 있도록 산업 전문 지식과 더불어 체인링크 플랫폼을 활용한 다양한 기회를 적극 제공할 예정"이라고 밝혔다.

위메이드는 분야별 최고 수준의 전문 기업들과 협력해 기술 표준화와 신뢰할 수 있는 생태계를 구축하고, GAKS가 지향하는 원화 스테이블 코인의 글로벌 규제 준수와 실사용 사례 확장을 가속할 계획이다.

김석환 위메이드 부사장은 "체인링크의 합류는 GAKS가 글로벌 수준의 기술적 완성도와 신뢰를 확보하는 데 있어 중요한 전환점이 될 것"이라며 "글로벌 파트너사들과 긴밀히 협력해 건전한 원화 스테이블 코인 생태계를 만들어 나가겠다"고 전했다.

한편 GAKS는 한국 금융 표준을 포함한 글로벌 규제 준수 및 원화 스테이블 코인의 실사용 확장을 목표로 지난해 11월 결성된 연합체다. 블록체인 데이터 분석·컴플라이언스 기업 '체이널리시스', 블록체인 보안 감사 기업 '써틱', 글로벌 핀테크 및 해외 송금 기업 '센트비'에 이어 체인링크 랩스까지 가세하면서 보안·규제·핀테크·데이터 인프라를 아우르게 됐다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



