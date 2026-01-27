연천군, ‘연천ON돌봄’ 실무 교육 실시…민·관 협력 돌봄 체계 강화

경기 연천군은 지난 26일 읍·면 맞춤형복지팀, 보건의료원 방문보건팀, 서비스 제공기관 담당자를 대상으로 '연천형 통합돌봄(연천ON돌봄) 사업 교육'을 실시했다.

이번 교육은 급속한 초고령화 및 질병 구조 변화에 따른 의료·돌봄 수요 증가에 대응해 지역 주민이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 연천형 통합돌봄(연천ON돌봄) 사업 설명과 추진 방향 공유를 위해 마련됐다.

교육에서는 보건의료 및 요양, 일상생활돌봄, 주거환경개선사업 등 다양한 서비스를 유기적으로 연계하는 담당자와 서비스 제공 기관의 역할을 중심으로 논의했으며, 시범사업 우수 지자체 사례 등을 공유했다.

교육에 참석한 관계자들은 연천형 통합돌봄의 성공적 추진을 위한 유기적인 서비스 제공과 개발을 위해 뜻을 모았다.

제은석 복지정책과장은 "노인, 장애인 등 어려움을 겪는 분들이 살던 집에서 안정적으로 맞춤형 통합돌봄 서비스를 제공받아 편안하고 품격 있는 삶을 누릴 수 있도록 촘촘하게 사업을 추진하겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



