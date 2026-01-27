[포토] 장중 5000 재돌파하며 반등 성공한 코스피

한국산 제품에 대한 관세를 무역합의 이전으로 되돌리겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 코스피가 하락 출발했지만 반등에 성공 장중 5000선을 회복한 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 코스피와 환율 등을 체크하고 있다.







