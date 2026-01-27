광주 동구, '추억의 충장축제' 4년 연속 문화관광축제 선정

광주 동구청사 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 동구는 '광주 추억의 충장축제'가 문화체육관광부가 지정하는 2026~2027년 명예 문화관광축제로 선정됐다고 26일 밝혔다.

'명예 문화관광축제'는 문화체육관광부가 10년 이상 지속 개최된 전국 우수축제 가운데 20개를 엄선해 축제 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 글로벌 축제로 육성·발전시키기 위해 지정하는 제도다.

광주 추억의 충장축제는 2024년 최초 지정 이후 4년 연속으로 명예 문화관광축제로 이름을 올리며, 광주를 대표하는 것은 물론 국내외 관광객이 함께 즐기는 글로벌 명품축제로 도약할 기반을 다시 한번 입증했다.

이번 재선정으로 동구는 ▲축제 평가 및 빅데이터 분석 ▲축제 아카데미 및 컨퍼런스 ▲국내외 홍보·마케팅 ▲축제 컨설팅 및 전문인력 양성 등 문화체육관광부 주요 지원사업에 지속적으로 참여할 수 있는 자격을 유지하게 됐다.

지난해 열린 제22회 광주 추억의 충장축제는 축제의 대표 콘텐츠인 '충장 퍼레이드'를 2일간 집중 편성해 관람 몰입도를 높였으며, 야간 도심의 역동성을 부각한 '충장 로드 나이트'를 신규 도입해 젊은 층과 관광객의 폭발적인 호응을 얻었다.

또한 '아시아 문화의 날'을 통해 아시아 각국의 전통 놀이와 문화 체험 프로그램을 선보이고, 동남아 야시장 분위기를 재현한 '아시아 컬처 스트리트'와 전통 공연이 펼쳐지는 '아시아 컬처 쇼'를 운영해 금남로 일대를 아시아 문화가 어우러지는 거대한 문화 교류의 장으로 탈바꿈시켰다.

시민과 관광객이 한 팀을 이뤄 참여한 '광주 주먹밥 콘테스트'는 단순한 먹거리 행사를 넘어 광주가 지닌 '연대'와 '나눔'의 정신을 축제 콘텐츠로 승화했다는 평가를 받으며 호응을 얻었다.

동구 관계자는 "이번 명예 문화관광축제 재선정은 광주 추억의 충장축제가 대한민국을 넘어 세계적인 축제로 성장하고 있음을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "그동안의 성과를 바탕으로 콘텐츠와 운영 전반을 한층 고도화해 K-컬처를 대표하는 글로벌 축제로 도약할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>