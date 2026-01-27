국립중앙과학관, 올겨울 '마법학교'로 변신

과학과 상상 결합한 체험형 수학여행…가족·청년 겨냥

국립중앙과학관이 올겨울 과학관 전체를 하나의 '마법학교'로 꾸미는 이색 과학문화행사를 선보인다. 관람객이 직접 이야기 속 주인공이 되어 과학을 체험하는 방식으로, 과학문화의 문턱을 낮추겠다는 취지다.

마법학교 수학여행 포스터. 국립중앙박물관 제공

국립중앙과학관은 오는 30일부터 다음 달 1일까지 특별 과학문화행사 '뉴턴 스칼라 마법학교 수학여행'을 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 '마법처럼 보이는 모든 현상은 아직 이해되지 않은 과학'이라는 메시지를 바탕으로, 어린이와 가족은 물론 과학을 취향으로 즐기는 청년·성인 관람객까지 아우르도록 기획됐다.

행사 기간 과학관 곳곳은 마법학교 캠퍼스로 운영되며, 전시 설명 대신 스토리와 공간, 체험 중심의 구성으로 진행된다. 마법 체스를 모티브로 한 체스 강의, 스탬프 투어, 예언 편지 쓰기, AI를 활용한 마법사 증명사진 촬영 등 이야기형 프로그램이 마련돼 몰입감을 높인다.

권석민 국립중앙과학관 관장은 "과학이 어렵다는 인식을 넘어, 과학이 상상력의 출발점이 될 수 있다는 메시지를 전하고자 했다"며 "가족과 친구가 함께 즐길 수 있는 색다른 과학문화 행사가 될 것"이라고 말했다.

일부 프로그램은 사전 예약이 필요하며, 자세한 내용은 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있다.





김종화 기자



