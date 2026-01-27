유한양행, 롤러볼 형태 겔 타입 '안티푸라민 쿨겔' 출시

유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 107,800 전일대비 1,200 등락률 -1.10% 거래량 161,604 전일가 109,000 2026.01.27 10:34 기준 관련기사 유한양행, 연말 바자회·경매 수익금 5000만원 기부유한양행, 모발 건강 기능성 유산균 '모큐락' 출시유한양행, 감기약 ‘콘택콜드’ 새 광고 전개 전 종목 시세 보기 close 은 소염진통제 안티푸라민의 새로운 라인업으로 '안티푸라민 쿨겔'을 출시했다고 27일 밝혔다. '안티푸라민 쿨겔'은 디클로페낙 성분의 겔 제품이다.

유한양행에 따르면 이번에 출시된 '안티푸라민 쿨겔'의 주 성분인 디클로페낙은 통증과 붓기 감소에 효과적이고 안정성이 높은 대표적인 진통제 성분이다. 강력한 냉찜질 효과를 가진 성분인 멘톨과 더불어 피부에 바름과 동시에 시원한 느낌과 함께 통증을 완화해준다.

안티푸라민 쿨겔 제품. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

스테인리스 3구 롤러볼을 적용한 안티푸라민 쿨겔은 마사지 효과와 약물 도포를 동시에 구현해 손에 묻지 않고 넓은 부위에도 간편하게 사용할 수 있다. 빠르게 흡수되는 산뜻한 젤 타입으로 끈적임이 적고, 시원한 쿨링감과 멘톨 성분이 운동 후 피로와 뭉침을 빠르게 완화해 활동적인 성향의 소비자들에게 적합하다.

또한 휴대가 편리해 야외 활동에도 적합하며 약물 냄새가 적어 파스 특유의 향을 싫어하는 젊은 층의 선호도도 높을 것으로 기대된다.

유한양행 관계자는 "안티푸라민은 연고, 첩부제, 로션 등 다양한 제형으로 출시되었지만, 젋은층, 여성 고객 등을 겨냥한 겔제는 이번이 처음"이라며 "앞으로도 소비자들의 니즈를 반영한 다양한 제형의 신제품 출시를 통해 안티푸라민 브랜드를 견고히 할 것" 이라고 말했다.

한편, 안티푸라민은 1933년 유한양행 자체 개발제품 1호로 출시된 의약품으로, 현재 유한양행은 제형에 따라 10여개로 구성된 안티푸라민 라인업을 갖추고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>