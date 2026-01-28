본문 바로가기
부산서 외국인 관광객 대상 '짝퉁 판매' 일당 적발

대전=정일웅기자

입력2026.01.28 09:09

부산에서 외국인 관광객을 타깃으로 위조 상품을 판매해 온 일당이 적발됐다.


지식재산처 상표특별사법경찰은 A씨(43) 등 12명을 상표법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다. A씨 등은 부산 국제시장과 부산 남부 일대 주상복합 상가에서 해외 유명 상표 의류·액세서리·가방 등 위조 상품을 판매한 혐의를 받는다.

매장 안 비밀공간에 위조 상품이 진열돼 있다. 지식재산처 제공

매장 안 비밀공간에 위조 상품이 진열돼 있다. 지식재산처 제공

원본보기 아이콘

상표경찰은 위조 상품 판매 거점이 국제시장에서 부산 남부 일대의 신규 상권으로 이동한 정황을 포착해 선제적 단속을 실시했다. 또 국제시장으로 단속 범위를 확대해 판매점 13곳에서 총 7896점의 위조 상품을 압수했다. 압수한 상품의 정품가액은 258억원 상당에 이른다.


이번 단속은 강제집행을 통해 국제시장과 신규 상권을 동시 단속함으로써 위조 상품 유통거점을 일망타진했다는 점에서 의미를 갖는다.


그간 국제시장에서는 외국인 관광객을 주된 타깃으로 위조 상품을 판매해 왔다. 외국인 관광객은 SNS 등을 통해 위조 상품 유통·판매 정보를 확인하고 관광가이드의 안내를 받아 A씨 등이 운영하는 매장을 찾아간 것으로 파악됐다.

특히 A씨 등은 단속을 회피할 목적으로 매장 안에 별도의 비밀공간도 마련했다. 일부 외국인은 이 같은 방식의 위조 상품 구입 후기를 SNS에 소개하기도 했다. 이는 한류열풍으로 K브랜드가 인지도를 높여가는 현 시점에 브랜드 신뢰도를 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다는 게 지재처의 우려다.


신상곤 지재처 지식재산보호협력국장은 "외국인 관광객을 상대로 이뤄지는 위조 상품 판매는 K브랜드와 국가 이미지를 실추시키는 요인이 된다"며 "지재처는 이 같은 행위를 지속해서 모니터링하고 단속을 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
