경희대 출판문화원, '중국의 탄생' 출간

중국 문명 형성과 역사적 전개 조명

경희대학교 출판문화원은 정지호 사학과 교수가 집필한 량치차오 전문 연구서 '중국의 탄생'을 출간했다고 28일 밝혔다.

이 책은 량치차오의 근대 국민국가의 기본 요소인 국적법과 중국 동북지역에 거주하던 조선인의 법적 지위 문제까지 고찰한 국내 최초의 연구서다.

정 교수는 이번 저서를 통해 근대 국가의 기틀을 세운 량치차오의 사상을 새롭게 조명했다.

그동안 량치차오는 '입헌군주제를 지향한 보황파', '보수 개량주의자' 등으로 비판받아 왔지만, 정 교수는 량치차오의 사상이 매우 과감하고 혁신적이었다고 평가한다.

출판사 관계자는 "량치차오는 한 번도 경험해 보지 못한 국가의 미래를 설계한 선구자다"며 "전쟁의 발발과 극우의 재등장, 인공지능(AI) 기술 혁명으로 대변되는 격변의 시대를 사는 우리에게 그의 사상은 나아가야 할 방향에 대한 중요한 실마리를 제공한다"고 소개했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr



