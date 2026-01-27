'푸드테크 사업자 신고제' 운영 시작…정부사업에 우선 지원

농식품부, 온라인 신고 시스템 본격 가동

농림축산식품부는 대한민국 농식품 산업의 미래 성장 동력인 푸드테크 산업을 보다 체계적으로 육성하기 위해 '푸드테크 사업자 신고제' 운영을 본격적으로 시작한다고 27일 밝혔다. 푸드테크는 식품과 기술의 합성어로 식품의 생산·유통·소비 전반에 인공지능(AI)과 사물 인터넷 기술 등 4차 산업 기술을 결합한 산업이다.

이번 신고제 도입은 지난해 12월21일 시행된 '푸드테크산업 육성에 관한 법률'에 따른 조치다. 농식품부는 신고제를 통해 국내 푸드테크 기업의 현황을 정확히 파악하고, 정책 지원 대상을 명확히 해 산업 관리 체계를 고도화한다는 방침이다.

기업들의 편의를 위해 신고 절차는 전면 온라인으로 진행된다. 신고를 희망하는 기업은 한국농수산식품유통공사(aT)가 운영하는 식품산업통계정보(FIS) 홈페이지의 전용 메뉴를 통해 신청할 수 있다.

신고를 완료한 사업자에게는 향후 농식품부가 추진하는 각종 정책적 지원 사업에서 우선순위가 부여된다. 농식품부는 이번 시스템을 통해 축적된 데이터를 바탕으로 정밀한 실태조사를 실시할 계획이다. 이를 통해 업계가 실질적으로 필요로 하는 연구개발(R&D)과 수출 지원, 인력 양성 등 기업 맞춤형 정책을 더욱 정교하게 다듬어 나갈 예정이다.

농식품부 관계자는 "이번 신고제 운영을 통해 지원 대상에 대한 명확한 근거가 마련돼 정책 효율성이 높아질 것"이라며 "대한민국 푸드테크 기업들이 농림축산식품부가 마련한 토양 위에서 세계적인 미래 먹거리 산업 주역으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





