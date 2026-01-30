그린알로에, 스테디셀러 ‘그린 프리미엄 베라골드 400’ 리뉴얼 “美유기농알로에 400% 함유”

면역다당체 300mg…자연유래 방부시스템 적용

친환경 건강기능식품을 선도하고 있는 그린알로에(회장 정광숙, 대표 송 은)가 알로에베라겔 즙액인 '그린 프리미엄 베라골드 400'을 리뉴얼해 출시했다.

이 제품은 식약처로부터 면역력 증진, 피부건강, 장건강의 기능성을 인증 받아 소비자에게 지속적인 사랑을 받고 있는 그린알로에 스테디셀러이다.

알로에의 본고장인 미국 농무부가 인증한 유기농 알로에를 유효성분 파괴를 최소화한 급속동결건조공법으로 함유해 알로에베라겔즙액으로 400%를 함유한 제품이다.

이에 따라 알로에의 고유 기능성분인 면역다당체를 1일 150ml 섭생시 300mg을 섭생할 수 있어 현대인의 무너진 면역력을 증진하는데 도움을 주고 있다.

특히 신제품으로 리뉴얼하면서 열처리한 유산균 사균체를 함유해 안전하게 장까지 도달해 정장작용과 함께 면역 활성화의 효능을 강화시켰다.

친환경 제품을 추구하는 그린알로에는 마시는 즙액인 액상타입제품 특성상 개봉후 제품의 변질을 막기위해 보존료함유가 불가피한 부분도 식물유래보존료로 함유해 안전하게 섭생할 수 있도록 제품화하며 개봉 후에는 반드시 냉장보관해서 섭생하도록 하고 있다.

특별히 당섭취에 민감한 소비자를 고려한 '그린 프리미엄 순베라골드 400'도 함께 출시해 소비자의 선택의 폭도 넓혔다.

이 제품은 바쁜 일상으로 기초면역력이 떨어진 분, 과중한 업무와 불규칙한 식생활로 장 기능이 약해진 분, 장이 민감해서 항상 더부룩한 분, 스트레스와 외부자극으로부터 피부고민이 있는 분들에게 추천한다.

정광숙 그린알로에 회장은 "현대인에 있어 건강의 첫걸음은 면역력"이라며 "환경오염, 스트레스, 수면부족, 영양불균형 등으로 면역력이 약해진 분들에게 도움을 줄 수 있는 제품"이라고 설명했다.

한편 그린 프리미엄 베라골드 400은 개당 1000ml이며, 그린알로에 건강기능식품은 단 1%도 중국산 원료를 사용하지 않고 있다.





