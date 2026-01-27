본문 바로가기
경제
금융

저축은행 대출 청약철회 절차 전면 전산화…중도상환 오처리 차단

김민영기자

입력2026.01.27 12:00

대출 청약철회권 보호·안내 강화
중도상환수수료 반환·대출 청약 철회 동시 가능

내달 1일부터 저축은행의 대출 청약철회 업무 절차가 전면 전산화된다. 또 대출 일부를 먼저 갚았어도 14일 안이면 대출을 전부 취소할 수 있고, 이미 낸 중도상환수수료까지 동시에 돌려받을 수 있게 된다.


저축은행 대출 청약철회 절차 전면 전산화…중도상환 오처리 차단
금융감독원은 27일 저축은행 고객의 대출 청약철회권 보호와 안내가 강화된다고 밝혔다.

앞서 금감원이 주요 저축은행의 대출 청약철회권 운영 실태를 점검한 결과, 일부 저축은행에서 고객의 청약철회 요청을 중도상환으로 처리하고 중도상환수수료를 수취하는 등 업무 처리 미흡 사례가 확인됐다.


금감원은 이러한 문제의 원인으로 관련 전산시스템 미비, 수기 관리에 따른 직원 업무 과실, 내부통제 미흡 등을 지목했다.


이에 따라 앞으로 청약철회 신청이 전산에 등록되면 임의로 중도상환 처리할 수 없도록 시스템을 개선하고, 업무 처리 시 주의사항을 안내하는 팝업 기능을 신설했다. 이에 따라 청약철회가 중도상환으로 잘못 처리되거나, 중도상환수수료가 부당하게 부과되는 사례가 차단될 전망이다.

또 대출금 일부를 중도상환한 이후라도 청약철회 가능 기간(14일) 내 신청한 경우, 이미 납부한 중도상환수수료 반환과 대출 청약철회가 동시에 진행되도록 전산시스템을 개선했다.


아울러 비대면 대출 고객이 청약철회 가능 기간 내 중도상환 또는 청약철회를 선택하려 할 경우 두 제도의 장단점과 구체적인 소요 비용을 비교 안내하도록 했다. 이에 따라 저축은행 뱅킹앱 등에서 대출 상환 또는 청약철회 메뉴를 선택하면 관련 비교 안내가 표시된다.


내부통제도 강화된다. 청약철회 접수, 처리, 증빙 저장 등 전 과정을 전산화해 수기 관리에 따른 절차 누락을 방지하고, 업무 매뉴얼 마련과 사후 점검을 강화할 계획이다.


대출 청약철회권은 금융상품 가입 후 일정 기간 내 자유롭게 계약을 철회할 수 있는 권리로, 금융소비자는 대출금을 받은 날로부터 14일 이내 대출 계약을 철회할 수 있다. 일부 금액을 상환한 경우라도 청약철회 가능 기간 내라면 전체 대출에 대한 철회가 가능하며, 이미 납부한 중도상환수수료도 돌려받을 수 있다.


금감원은 향후 저축은행을 포함한 다른 금융회사에 대해서도 청약철회권 제도 운영 실태를 점검할 방침이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
