NH증권, 2025 하반기 대주주 양도세 신고대행 서비스 실시

이창환기자

입력2026.01.27 10:22

NH증권, 2025 하반기 대주주 양도세 신고대행 서비스 실시
NH투자증권은 2025년 하반기 대주주 양도소득세 신고대행 서비스를 실시한다고 27일 밝혔다. 이번 서비스는 2025년 7월1일부터 12월31일까지(매도결제일 기준) 주식 거래로 양도소득이 발생한 고객을 대상으로 한다.


해당 서비스는 골드 등급 이상, 영업점에서 신청하는 관리 고객을 대상으로 무료 제공되며 신청 기간은 다음 달 13일까지다. 서비스는 신청 접수 이후 필요 서류 제출, 신고 진행, 신고 완료 안내 순으로 진행된다. 신고가 완료되면 고객에게 신고서 사본과 납부 관련 자료가 제공되며, 진행 상황은 별도 안내를 통해 확인할 수 있다.

김지훈 NH투자증권 본부장은 "대주주 양도소득세는 신고 요건이 까다롭고 오류 발생 시 부담이 큰 세목"이라며 "고객이 보다 정확하고 효율적으로 신고할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄으며, 앞으로도 자산관리 전반에 걸친 세무 지원 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

