'AI 고속도로' 놓는 신한금융, 3500억 규모 전략펀드 조성

신한금융그룹은 총 3500억원 규모의 3대 전략 펀드를 조성해 'AI 고속도로' 구축을 위한 핵심 인프라·에너지 공급망 확충에 나선다고 27일 밝혔다.

신한금융이 조성한 펀드는 ▲AI 산업 기반인 데이터센터 구축을 위한 '신한데이터센터개발펀드 2호'(1250억원) ▲AI 인프라 가동을 뒷받침하는 '신한탄소중립태양광펀드'(1700억원) ▲국가 첨단전략산업 기반 확충을 위한 '신한인프라개발펀드 3호'(540억원) 등이다.

이 중 태양광펀드는 1분기 중 녹색 산업 분야에 즉시 투입된다. 신한금융은 이와 함께 5내 내외의 추가 프로젝트를 검토해 AI 산업 확산에 필요한 인프라를 적기에 공급하는 투자 행보를 이어갈 계획이다.

신한금융 진옥동 회장은 "AX(AI 전환) 시대를 맞아 초혁신경제의 기반이 될 'AI 고속도로' 구축을 위해 전방위적인 금융 지원에 나서고 있다"며 "단순한 자금 공급을 넘어 미래 산업 인프라를 함께 설계·구축함으로써 고객과 기업이 더불어 성장하는 선순환 구조를 공고히 하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



