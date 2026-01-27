김경 시의원 징계 논의 윤리특위, 오늘 예정대로 개최…"사직서 수리 전"

사직서 수리 전…윤리특위 개최 가능

국힘 "제명 낙인 피하려 '꼼수'" 비판

최고 수위 징계 '제명' 여부 주목

공천 헌금 의혹을 받고 있는 김경 서울시의원이 사직서를 제출했지만 서울시의회는 예정대로 27일 김 의원 징계를 논하는 윤리특별위원회를 열기로 했다. [관련기사=김경 "오늘 사직서 제출…모든 수사 과정에 성실히 임하겠다"]

27일 서울시의회에 따르면 시의회 윤리특위는 이날 오후 5시 운영위원회에서 회의를 열고 김 의원의 징계 수위 논의에 나선다. 김 의원의 사직서가 수리되지 않아 의원직이 유지됨에 따라 윤리특위 개최에 법적 하자가 없다는 판단이다.

김 시의원은 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원의 뇌물을 전달한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

전날 김 시의원은 변호인을 통해 발표한 입장문에서 "오늘 시의회 의장에게 시의원직 사직서를 제출했다"고 밝혔다.

김 시의원은 "논란이 된 강선우 의원 측에 대한 1억원 공여 사건과 관련해 공직자로서 지켜야 할 도덕적 책무를 다하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감한다"며 "저의 불찰이며 어떤 변명도 하지 않겠다"고 말했다.

이에 대해 서울시의회 국민의힘 채수지 대변인은 논평을 통해 "각종 비위 의혹이 눈덩이처럼 불어나고 시의회의 강제 퇴출 절차가 임박하자 '제명 의원'이라는 불명예스러운 낙인만은 피해 보겠다는 심산으로 뒤늦게 사퇴서를 던졌다"고 비판했다.

국민의힘은 윤리특위를 열어 서울시의회가 김 시의원에 대해 가장 강력한 징계인 '제명'을 통해 의회의 자정 능력을 증명해야 한다고 주장하고 있다.

앞서 지난 13일 국민의힘 소속의 신동원 윤리특위 위원장도 김 의원에 대한 징계요구안을 발의해 공세 수위를 높였다.

징계요구안에는 김 의원의 ▲공천헌금 수수 ▲공무국외활동 미신고 및 직권남용 ▲당원 위장전입 ▲당비 대납 당원동원 ▲업무추진비 유용 및 허위보고 등 총 5개 비위 사안이 적시됐다.

신 위원장은 "서울특별시의회는 엄격한윤리 기준을 바탕으로 관련 규정에 따라 징계심사를 차질 없이 진행해 공정한 판단이 이뤄지도록 하겠다"고 밝혔다.





