의정부시, ‘2026년 동 주요 업무보고회’ 성료…15개 동 소통 행보 마무리

경기 의정부시는 지난 14일부터 23일까지 관내 15개 동에서 실시한 '2026년 동 주요업무보고회' 일정을 모두 마쳤다고 27일 밝혔다. 이번 업무보고회는 현장에서 체감하는 지역 현안을 직접 듣고, 주요 정책 방향을 주민과 공유하기 위해 추진했다.

의정부시가 지난 22일 흥선동 주요업무보고회를 개최하고 있다. 의정부시 제공

행사의 시작은 각 동 주민자치센터 수강생들의 재능기부 공연으로 문을 열었다. 주민들이 직접 준비한 다채로운 공연은 행사장 분위기를 한층 부드럽게 만들며, 모두가 함께 즐기고 소통하는 시간을 마련했다. 이어 내빈 소개와 함께 새해 인사가 진행됐으며 주요 내빈들은 덕담을 통해 의정부시의 안녕과 발전을 기원하며 주민들과 따뜻한 교감을 나눴다.

특히 행사에서는 평소 지역사회 발전을 위해 헌신해 온 유공자들에 대한 표창장 수여식이 진행됐다. 각 동별로 2명의 주민이 수상의 영예를 안았으며, 시는 이들의 노고에 깊은 감사를 표했다.

이어진 '의정부시 미래가치 공유' 순서에서는 각 동의 동장 및 자치민원과장이 직접 발표자로 나서 2026년 시와 동의 운영 방향과 함께 추진 중인 주요 사업들을 공유했으며, 주민들은 의정부의 미래상에 귀를 기울이며 큰 관심을 보였다.

김동근 의정부시장이 2026년 주요업무보고회에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

행사의 마지막 순서인 '주민과의 대화' 시간은 격식 없는 소통의 장으로 꾸며졌다. 주민들은 평소 생활 속에서 느꼈던 불편 사항이나 마을 환경 개선에 관한 여러 의견을 전했으며, 시 관계자들은 현장에서 시민의 의견에 답하며 시정에 대한 이해를 도왔다.

시 관계자는 "동 주요업무보고회를 통해 주민 의견을 현장에서 들을 수 있었다"며 "앞으로도 시는 주요 사업을 시민 생활 속에서 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



