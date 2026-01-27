울주 고연공업지구 ‘숨통’ 트인다…국비 7억5000만원 확보

‘우리동네 맑은공기 패키지’ 선정…악취·대기오염 집중 개선

울산 울주군이 기후에너지환경부의 '우리동네 맑은공기 패키지 지원사업' 공모에 선정돼 국비 7억5000만원을 확보했다.

울주군은 27일 대기질 개선이 시급한 웅촌면 고연공업지역을 사업 대상지로 제출해 최종 선정됐다고 전했다. 고연공업지역은 주거지역과 소규모 사업장이 혼재돼 도장시설 등에서 발생하는 악취 민원이 잦은 지역으로 꼽혀왔다.

이번 공모 선정에 따라 울주군은 올해 총 13억6000만원(국비 7억5000만원, 지방비 6억원)을 투입해 고연공업지역 내 소규모 사업장을 대상으로 대기오염물질 저감 사업을 추진한다. 하반기부터 공모를 통해 지원 대상 사업장을 선정한 뒤 사전 기술 지원과 오염물질 저감시설 교체, 사후 운영 관리까지 단계적으로 지원할 계획이다.

또 악취 발생원을 신속하게 파악하고 민원을 해소하기 위해 실시간 악취 감시체계도 구축한다. 상반기 중 주요 악취 발생 사업장에 휘발성유기화합물(VOCs)과 복합악취를 실시간으로 측정할 수 있는 악취측정기 10대를 설치해 상시 모니터링에 나선다.

악취측정기는 실시간으로 악취 농도를 확인할 수 있어 사업장의 자발적인 시설 개선을 유도하고 대기오염에 대한 경각심을 높이는 역할을 할 것으로 기대된다.

울주군 관계자는 "이번 공모사업 선정으로 고연공업지역에 대기오염방지시설 설치 지원과 실시간 악취 감시체계를 집중 추진할 수 있게 됐다"며 "단기간 내 대기오염물질을 줄여 주민들이 체감할 수 있는 대기질 개선 효과를 거둘 것"이라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



