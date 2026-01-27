본문 바로가기
한교직원공제회, 2026년 27억원 성금 전달 예정

김동표기자

입력2026.01.27 09:55

00분 14초 소요
한국교직원공제회가 26일 사회복지공동모금회와 2026년 성금 전달식을 개최하고, 사회공헌사업 협력을 본격적으로 이어가기로 했다.


한국교직원공제회 정갑윤 이사장(왼쪽)과 사회복지공동모금회 황인식 사무총장(오른쪽)이 성금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. 한국교직원공제회

이번 전달식을 통해 공제회는 2026년 한 해 동안 총 27억원 규모의 성금을 사랑의열매에 전달할 예정이다. 향후 사랑의열매와의 협업을 통해 다양한 사회공헌사업을 지원할 계획이다.

공제회 정갑윤 이사장은 "공제회는 지난해 사랑의열매가 주관하는 '나눔명문기업 600호'로 이름을 올렸다"며, "앞으로도 사랑의열매와의 협력을 통해 지속 가능한 사회공헌사업을 추진하고, 대한민국의 나눔 문화를 확산하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
