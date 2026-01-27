우리은행, 중소기업 스마트공장 구축에 1100억원 금융지원

삼성전자·중기중앙회·기보와 업무협약

대·중소기업 동반 성장 지원

우리은행이 삼성전자, 중소기업중앙회·기술보증기금과 스마트공장을 구축하는 중소기업을 지원하기 위한 '대·중소 동반성장을 위한 금융지원 협업체계 구축 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

삼성전자와 중기중앙회는 그간 대·중소 상생형 스마트공장 구축지원 사업을 통해 중소기업 맞춤형 스마트 공장 도입을 지원해왔다. 우리은행이 이번 사업에 참여하면서 기존 제조현장 혁신활동 멘토링, 스마트공장 사업 운영뿐만 아니라 금융지원 대상 기업 확인·지원 사항안내 및 홍보까지 지원 내용이 확대됐다.

특히 우리은행은 스마트공장 구축 중소기업을 지원하기 위해 기보에 20억원을 특별출연한다. 이를 바탕으로 기보로부터 보증서를 발급받아 약 1100억원 규모의 대출 공급, 보증요율 감면, 대출금리 우대 등 실질적인 금융 혜택을 제공할 계획이다. 또한 사업에 참여한 기업이 생산한 제품을 구매해 고객 사은품으로 활용할 방침이다.

이번 협약은 80조원 규모로 추진 중인 우리금융그룹 미래동반성장 프로젝트의 일환이다. 우리금융은 2030년까지 5년간 생산적 금융 전환에 73조원, 포용금융 확대에 7조원을 각각 투입하기로 했다.

정진완 우리은행장은 "이번 협약은 생산적 금융 전환과 포용금융 확대를 위해 80조원 규모로 추진 중인 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'의 일환"이라며 "스마트공장 구축을 추진하는 중소기업이 원활한 금융지원을 통해 디지털 전환을 가속화하고, 안정적인 경영기반을 마련하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

이기민 기자



