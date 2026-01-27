본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

우리은행, 중소기업 스마트공장 구축에 1100억원 금융지원

이기민기자

입력2026.01.27 09:53

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성전자·중기중앙회·기보와 업무협약
대·중소기업 동반 성장 지원

우리은행이 삼성전자, 중소기업중앙회·기술보증기금과 스마트공장을 구축하는 중소기업을 지원하기 위한 '대·중소 동반성장을 위한 금융지원 협업체계 구축 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.


삼성전자와 중기중앙회는 그간 대·중소 상생형 스마트공장 구축지원 사업을 통해 중소기업 맞춤형 스마트 공장 도입을 지원해왔다. 우리은행이 이번 사업에 참여하면서 기존 제조현장 혁신활동 멘토링, 스마트공장 사업 운영뿐만 아니라 금융지원 대상 기업 확인·지원 사항안내 및 홍보까지 지원 내용이 확대됐다.

특히 우리은행은 스마트공장 구축 중소기업을 지원하기 위해 기보에 20억원을 특별출연한다. 이를 바탕으로 기보로부터 보증서를 발급받아 약 1100억원 규모의 대출 공급, 보증요율 감면, 대출금리 우대 등 실질적인 금융 혜택을 제공할 계획이다. 또한 사업에 참여한 기업이 생산한 제품을 구매해 고객 사은품으로 활용할 방침이다.


이번 협약은 80조원 규모로 추진 중인 우리금융그룹 미래동반성장 프로젝트의 일환이다. 우리금융은 2030년까지 5년간 생산적 금융 전환에 73조원, 포용금융 확대에 7조원을 각각 투입하기로 했다.


정진완 우리은행장은 "이번 협약은 생산적 금융 전환과 포용금융 확대를 위해 80조원 규모로 추진 중인 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'의 일환"이라며 "스마트공장 구축을 추진하는 중소기업이 원활한 금융지원을 통해 디지털 전환을 가속화하고, 안정적인 경영기반을 마련하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

서울 중구 우리은행 전경

서울 중구 우리은행 전경

AD
원본보기 아이콘



이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

서울시 공무원 국외출장 깐깐해진다

새로운 이슈 보기