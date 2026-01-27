본문 바로가기
양주시, 양주사랑상품권 인센티브 10%로 확대…지역경제 활성화 기대

이종구기자

입력2026.01.27 09:46

시계아이콘00분 26초 소요
경기 양주시가 민족 최대 명절인 설을 앞두고 양주사랑상품권 인센티브 확대를 통해 관내 상권과 지역경제 살리기에 나섰다.

양주사랑카드. 양주시 제공

시는 설 명절이 포함된 2월 한 달간 지역 내 소비를 촉진하고 시민들의 명절 준비 부담을 덜어 지역 상권에 활기를 불어넣기 위해 양주지역화폐 인센티브를 기존 8%에서 10%로 상향한다.


이번 인센티브 인상은 설 명절을 앞두고 증가하는 생활비 부담을 완화하고, 전통시장과 골목상권 등 지역 소상공인의 매출 증대를 지원하기 위한 취지로 마련됐다.

충전 한도는 전월과 동일하게 월 최대 50만원으로 유지되며, 시민들은 해당 한도 내에서 충전 시 10%인 최대 5만원의 인센티브 혜택을 받을 수 있다.


양주시 관계자는 "설 명절 기간 동안 지역화폐 사용이 집중될 것으로 기대된다"며 "이번 인센티브 확대가 지역 내 소비 선순환을 강화하고 침체된 민생경제 회복에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
