중력파·뇌질환까지 도전한 5년…"난제 R&D, 실패 감수 제도화가 관건"

과학난제도전사업 성과 공유…연구자 "단기 성과 압박 벗어난 지원 필요"

중력파 관측, 인공구조체, 뇌질환 규명 등 국내 연구진이 세계적 과학 난제에 도전해 온 '과학난제도전 융합연구개발사업'이 5년여의 성과를 정리하며, 향후 도전·혁신형 연구개발(R&D)을 제도적으로 뒷받침할 필요성을 제기했다.

한국과학기술한림원이 운영하는 국가과학난제도전협력지원단은 28일 성과 공유회를 열고, 2020년 출범 이후 약 6년간 추진해 온 과학난제도전사업의 성과와 한계를 공유했다. 이 사업은 연구자 집단지성을 기반으로 난제를 발굴하고 융합연구로 돌파하는 것을 목표로 설계됐다.

연구진이 공통적으로 강조한 메시지는 '성과 이전에 구조'였다. 단기간에 결과를 예측하기 어려운 과학 난제의 특성상, 연차별 성과를 촘촘히 요구하는 기존 R&D 방식으로는 진정한 돌파구를 만들기 어렵다는 문제의식이다. 연구자들은 높은 불확실성과 실패 가능성을 전제로 한 평가·관리 체계가 필요하다고 입을 모았다.

실제 과학난제도전사업을 통해 구성된 7개 연구단은 중력파, 인공구조체, 뇌질환 등 기초과학 난제 연구로 Nature, Cell 등 국제 학술지에 표지 논문을 게재하는 성과를 냈다. 연구단장들은 "성과가 보장되지 않는 연구를 제도적으로 허용했다는 점 자체가 사업의 핵심 성과"라고 평가했다.

패널토론에서는 향후 도전·혁신형 R&D 생태계 설계가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 좌장을 맡은 성형진 국가과학난제도전협력지원단 단장을 비롯해 출연연·대학·정책 연구기관 관계자들은 ▲연구기간의 유연화 ▲중간 실패에 대한 제도적 보호 ▲후속 연구로의 연계 지원 필요성을 제기했다. "난제 연구를 일반 R&D 평가 잣대로 재단하는 순간, 도전성은 사라진다"는 지적도 나왔다.

성형진 단장은 "과학난제도전사업은 불확실성과 실패 가능성을 감수하며 새로운 돌파구를 모색해 온 실험"이라며 "현장의 경험을 반영해 한국형 과학난제 도전 R&D 체계를 한 단계 고도화할 필요가 있다"고 말했다.





